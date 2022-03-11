ЦБ Армении не уточняет, что собирается предпринять в связи с платежной системой «Мир»

Центральный банк (ЦБ) Армении не уточняет, что собирается предпринять в связи с заявлением Национального банка Украины, который призвал другие страны прекратить работу с российской платежной системой «Мир».

«Национальный банк Украины публично заявил, что обратился к центробанкам стран-партнеров с призывом прекратить операции в национальных системах с российскими платежными картами «Мир». Решения Центрального банка РА всегда были прозрачными, и в любом случае общество будет должным образом уведомлено о любых действиях», - говорится в направленном сегодня Радио Азатутюн ответе Центробанка Армении.

Вчера стало известно, что Нацбанк Украины обратился к руководству центробанков Армении, Казахстана, Таджикистана, Вьетнама, Турции и Кыргызстана с просьбой прекратить какие-либо операции с платежными картами платежной системы «Мир» на территории этих стран. Речь идет о прекращении обслуживания карт «Мир» в банкоматах и POS-терминалах. Также регулятор призвал отказать им в использовании в сфере электронной коммерции и при осуществлении переводов.