В Храморте в результате взрыва минометного снаряда ранен мирный житель, в селе остались в основном мужчины

В селе Храморт Аскеранского района Нагорного Карабаха с утра вновь рвутся минометные снаряды, видеокамера «5-го канала» зафиксировала момент взрыва, в результате которого был ранен житель села Сурен Багрян.

Сейчас он находится в Республиканской больнице Нагорного Карабаха, у него было осколочное ранение в области спины, осколок уже извлекли. Сурен Багрян рассказал нам, что утром работал во дворе, азербайджанцы несколько часов не стреляли, а утром осколок первого же выпущенного в направлении села снаряда попал в него. «Я работал, было, наверное, 9:30 утра, я находился в движении», - сказал он.

Со вчерашнего вечера и в течение ночи только в направлении Храморта азербайджанская сторона выпустила 23 снаряда. Большую часть детей и женщин мужчины вывезли из села, рассказала жительница села Асмик Андрян.

«Ночью было решено вывезти детей из села, потому что внизу мы заметили движение, выпускаемые азербайджанцами снаряды уже взрываются очень близко, осколки падают на крыши домов, но мужчины и в данный момент находятся в селе. Мы будем удерживать село, сколько это будет возможно», - сказала она.

Сегодня в селе не работали ни школа, ни детский сад, сообщила Асмик Андрян, работающая учительницей в школе. «Учителя, двое мужчин и одна женщина, сегодня находятся в школе, они до сих пор в школе, но в школу больше никто не пошел», - сказала женщина.

В последнее время на границах Карабаха неспокойно, третий день карабахцы полностью лишены газа. Поврежден магистральный газопровод, Азербайджан до сих пор не допускает никого к месту аварии, которое находится под его контролем.

Сегодня вечером парламент Нагорного Карабаха созовет внеочередное заседание для обсуждения сложившейся ситуации. МИД и Совет безопасности Карабаха выступили с заявлениями.

«Мишенью враждебных действий по нарушению режима прекращения огня избрано мирное население с целью вызвать панику. С целью пресечения дальнейших провокаций офис Совета безопасности сотрудничает с российскими миротворческими силами, дислоцированными в Нагорном Карабахе. Принимаются неотложные меры для принуждения противника к соблюдению договоренностей о прекращении огня», - говорится в заявлении Совбеза.

Офис Совета безопасности в заявлении также опроверг распространяемые на азербайджанских информационных площадках сведения о том, что миротворческий контингент РФ выводит часть своих сил из Нагорного Карабаха в Украину.