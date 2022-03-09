Девальвация рубля создала проблемы для армянского экспорта и импорта

Об этом в беседе с Радио Азатутюн сообщили несколько бизнесменов.

Армения традиционно импортировала ряд основных продуктов первой необходимости из России и Украины. И война между этими странами может создать серьезную проблему продовольственной безопасности для республики, о чем на последнем заседании правительства даже были сделаны заявления.

В прошлом году почти треть всего объема внешней торговли Армении или 2,6 млрд долларов приходились на Россию, из которых около трети или почти 850 млн долларов составил армянский экспорт, остальное – импорт.

Девальвация рубля парализовала армянский экспорт в Россию - Мхчян

Глава Союза экспортеров Армении Раффи Мхчян, владеющий также одной из армянских компаний по переработке и экспорту кофе, сообщил Радио Азатутюн, что его российский коллега приостановил действие соглашения по крупному заказу из-за продолжающейся девальвации рубля.

«Сегодня такая же ситуация у всех экспортеров, весь экспорт остановлен, никаких действий не предпринимается. Состояние ожидания - куда дойдет рубль. Я думаю, что только после окончания войны мы сможем оценить ситуацию и решить, каковы будут наши дальнейшие действия. Рубль должен стабилизироваться, чтобы мы могли оценить и определить, какими будут наши следующие шаги», - сказал он.

По словам Мхчяна, например, в 2014 году, когда вследствие западных санкций рубль также обесценивался, армянским экспортерам потребовалось несколько месяцев, чтобы адаптироваться к новым условиям.

Важность российского рынка для армянского бизнеса и экономики обусловлена не только объемами торговли. Подавляющая часть продукции перерабатывающей промышленности Армении идет именно в Россию.

По последним данным Комитета госдоходов Армении, которые относятся к 2020 году, тройку лидеров экспорта из Армении в Россию составляют алкогольные напитки - более 160 млн долларов, текстильная промышленность (различная одежда) - почти 60 млн долларов, свежая или замороженная рыба - около 50 млн долларов. Традиционно львиная доля всей сельскохозяйственной продукции Армении также экспортируется в Россию.

Правительство готовит пакеты поддержки

Заместитель министра экономики Аршак Асланян заверил Радио Азатутюн, что правительство готовит пакеты поддержки для экспортеров, чтобы в этот сложный период армянский экспорт в Россию не останавливался.

«На самом деле экспорт в Россию не остановился, есть договора, которые армянские экспортеры продолжают выполнять, чтобы не потерять свои позиции на этом рынке. Хотя, учитывая, что поставки из многих других стран на российский рынок прекратятся или уже прекратились, а армянский экспорт не прекратится, это вселяет определенный оптимизм. В случае стабилизации валютных и других рисков экспорт Армении должен вырасти», - сказал замминистра.

По словам Асланяна, в настоящее время разрабатывается финансовый инструмент, в результате внедрения которого армяно-российская торговля отныне будет осуществляться в драмах и рублях, вместо долларов или евро.

Большая часть импортируемого в Армению продовольствия поступала из России и Украины

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, Россия и Украина входят в число крупнейших экспортеров пшеницы. В 2020 году Россия экспортировала более 35 млн тонн, заняв первое место, Украина – более 18 млн тонн, оказавшись на пятом месте.

Из-за российского военного вторжения в Украину и блокады украинских портов экспорт пшеницы из этой страны в этом году уже под большим вопросом. Вследствие наложенных на Кремль санкций на продовольственном рынке России уже возникла напряженность: многие торговые сети ввели ограничения на количество продаваемых продуктов питания.

По данным Комитета госдоходов Армении, второй по величине товарной группой импорта из России в Армению после энергоносителей - нефти, нефтепродуктов, природного газа и угля - являются продукты питания.

Например, ввезенные в Армению в 2020 году пшеница, ячмень, мука, крупы и подсолнечное масло почти полностью были импортированы из России. От 2/3 до 3/4 кукурузы, макаронных изделий, сахара, маргарина, шоколада также были импортированы из России.

Из Украины импортируется почти половина кондитерских изделий, около 1/3 мяса птицы, около 15% сахара и мяса крупного рогатого скота.

За последние три недели на Чикагской товарной бирже - крупнейшей международной торговой площадке по купле- продаже пшеницы, цена на этот злак выросла почти на 50%.

Около недели назад на заседании правительства министр экономики Ваан Керобян публично высказался по вопросу продовольственной безопасности. «С учетом многочисленных вызовов в этом году, с одной стороны, ожидается серьезный вызов продовольственной безопасности. С другой стороны, мы видим, что цены на продукты питания будут расти, сельское хозяйство будет становиться все более и более привлекательным», - сказал министр.

По словам экономиста Сурена Парсяна, по сравнению с 2018 годом, в 2021 году производство зерна в Армении сократилось почти вдвое. «Мы сейчас в большей зависимости от импорта российского зерна. Маловероятно, что Россия ограничит экспорт зерна в Армению, но то, что армянский потребитель будет вынужден платить больше за российское зерно, это однозначно», - сказал экономист.

В прошлом году цены на продукты питания в Армении выросли на 11,5%. По мнению Парсяна, нет никаких сомнений в том, что в этом году цены на продовольствие вырастут еще больше. Этого не скрывают и в правительстве, но пока конкретных цифр не приводят.