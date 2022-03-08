Глава МИД Армении через несколько дней отправится в Турцию для участия в Дипломатическом форуме в Анталии

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян через несколько дней отправится в Турцию для участия в Дипломатическом форуме в Анталии, сообщили в МИД Армении.

В ведомстве не уточнили, планируется ли в ходе форума встреча Мирзояна с турецким коллегой и примет ли участие в форуме специальный представитель Армении в процессе армяно-турецкого диалога Рубен Рубинян, также приглашенный на форум.

С этими вопросами Радио Азатутюн обратилось к пресс-секретарю МИД. Ваан Унанян сообщил, что на данный момент армянскую сторону на Дипломатическом форуме в Анталии будет представлять министр Арарат Мирзоян. Что касается встреч, то, по словам пресс-секретаря, будет распространено отдельное сообщение.

«Цель форума состоит в том, чтобы повысить престиж Турции в мире, в Турции это пытаются представить как турецкий Давос. В нем участвуют представители разных стран, министры иностранных дел, президенты, известные журналисты. И если там будет представлена Армения на уровне министра иностранных дел, думаю, в этом нет ничего вредного», - сказал тюрколог Рубен Сафрастян.

Тюрколог не возлагает больших надежд на участие Армении в форуме в Анталии

За последнее десятилетие это первый визит высокопоставленного армянского чиновника в Турцию. В последний раз соседнюю страну посетил третий президент Армении Серж Саргсян в рамках так называемой футбольной дипломатии.

Тюрколог Рубен Сафрастян не возлагает больших надежд не только на участие Армении в форуме в Анталии, но и на уже четвертую попытку нормализации армяно-турецких отношений.

«До сих пор было три попытки нормализовать армяно-турецких отношений, это четвертая. Все три попытки, как мы видим, не дали результата. Сейчас, если судить об этой четвертой попытке на основе исторического опыта, мы должны заключить, что она вряд ли будет иметь результат», - подчеркнул тюрколог.

Анкара с удовлетворением восприняла решение об участии министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна в Дипломатическом форуме в Анталии, который пройдет 11-13 марта.

«Подобные взаимные шаги будут способствовать расширению диалога между двумя странами и обсуждению шагов, направленных на повышение доверия с целью полноценной нормализации», - заявил пресс-секретарь МИД Турции Танджу Билгич.

В рамках этой новой попытки нормализации отношений спецпредставители Армении и Турции уже провели две встречи: одну - в Москве, другую - в Вене. После последней встречи стороны вновь заявили, что готовы продолжить процесс без предварительных условий, его конечной целью является полная нормализация отношений.