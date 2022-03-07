«Хочу уехать в безопасное место, чтобы больше не бежать, я пережила три войны»

Что касается еще одного коридора, открытого еще вчера в городе Мариуполь, который последние несколько дней является очагом боевых действий, то эвакуация мирных жителей сопровождалась обстрелами. К счастью, погибших и раненых нет.

«В связи с городом Мариуполь было объявлено 4-часовое прекращение огня, но оно продлилось 1,5 часа, но не все автобусы, въехавшие в город, которые привезли лекарства, продукты, доехали до ранее объявленных точек, где из них должны были выгрузить товары, забрать людей и эвакуировать их из города в более безопасные районы. Мы также не знаем, сколько человек добрались до Запорожья и в дороге также подверглись бомбардировке с воздуха», - в эфире Радио Азатутюн, отвечая на вопросы пользователей Facebook, сказал Мкртчян.

МИД Армении на прошлой неделе сообщил, что обсуждаются вопросы эвакуации, но не уточнил, собирается ли отправить самолет, чтобы доставить на родину желающих приехать в Армению.

Депутат правящей фракции «Гражданский договор» Эдуард Агаджанян, коснувшийся сегодня в парламенте проблем армян Украины, также не внес в этот вопрос ясность. По утверждению депутата, для граждан Армении созданы все возможности вернуться в Армению через страны, граничащие с Украиной, однако провластный депутат так и не уточнил, каким образом люди, спасающиеся от войны, могут вернуться в Армению.

Посольство Армении, продолжавшее работать в Киеве в первые дни войны, в минувшую пятницу из соображений безопасности эвакуировало свой персонал во Львов и Ужгород. Посол Владимир Карапетян сегодня сказал «Арменпресс», что они продолжают оказывать содействие обращающимся к ним армянам и что усилиями МИД Армении гражданам Армении, выезжающим из Украины в Польшу, Словакию, Румынию, Молдову и Венгрию, разрешили проходить через сухопутные пограничные пункты этих стран без визы.

Карапетян сказал, что не может назвать точное число граждан Армении, оставшихся в зоне боевых действий. Посол сообщил, что Армения готова принять прибывающих из Украины армян, а также готова оказать необходимую помощь приезжающим в Армению гражданам Украины, независимо от их национальности.

Правительство Армении не публикует данные о том, сколько армянских и украинских семей переехало в Армению. Неизвестно и число армян, перебравшихся в граничащие с Украиной страны.

Духовный пастырь армян Молдовы иерей Нжде Кешишян сообщил, что с прошлой недели в Молдову переехало несколько сотен семей.

Духовный пастырь армян Молдовы находится в постоянном контакте с армянскими беженцами, помогая им с жильем и едой. «В первые дни мы только считали: на территорию Молдовы въехало более 50 тысяч человек. Мы особенно старались найти для армян оптимальные варианты - временные квартиры, продукты, лекарства и т. д. Мы стараемся оказывать всевозможную помощь всем, кто находится с нами на связи. У нас даже сейчас здесь находится специальный представитель Министерства иностранных дел, который приехал, чтобы заниматься вопросами их документов. У кого не хватает какого-то документа для возвращения в Армению, этот представитель по возможности организует также и это, все бесплатно», - сказал священник.

57-летняя Анаит Акопян уехала из Одессы в Молдову. Она с семьей бежит от войны уже в третий раз. Сначала была первая Карабахская война. Потом, когда они переехали в Украину, в 2014 году произошла российско-украинская война, и они из Донецка были вынуждены перебрать в Одессу. А теперь случилась эта война.

«Мы всей семьей переживаем уже третью войну. Я хочу уехать в безопасное место, чтобы больше не бежать. Это ужасно - пережить три войны», - сказала она.

Женщина рассказала, как утром они услышали выстрелы, укрылись в подвалах, но долго не могли там оставаться, было небезопасно, не было еды. Вот они и решили уехать из уже ставшей родной Одессы.

«В одно прекрасное утро начали стрелять, мы укрылись в подвалах, с детьми жить в подвалах было больше невозможно», - сказала она.

Армянские женщины, уже в третий раз ставшие беженцами, хотят мира. Они обращаются к политикам с просьбой остановить войну.

«Я хочу, чтобы был мир, чтобы не воевали, не убивали друг друга, верили в Бога. Если бы это было так, войны бы не было», - сказала Анаит Акопян.