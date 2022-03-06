«Хочу, чтобы Путин остановил это безумие» - антивоенная акция возле посольства Украины в Ереване

Участники акции пели гимн Украины и держали в руках плакаты, призывающие к миру и осуждающие агрессию России против их страны.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале «специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины». В тот же день российские войска с нескольких направлений вторглись на территорию Украины. В стране вторую неделю идут полномасштабные боевые действия, наносятся ракетные и бомбовые удары по городам, гибнут мирные жители. Более миллиона украинцев стали беженцами.

«Хочу, чтобы эта дурацкая война закончилась», - в беседе с Радио Азатутюн сказала Анастасия Сахалтуева. Она отметила, что все ее родственники и друзья сейчас находятся в Киеве.

«Я хочу, чтобы мои родственники, близкие были живы, здоровы, я хочу, чтобы Путин прекратил это безумие, потому что иначе это не назовешь. Там нет националистов. Мои друзья не националисты, они не нацисты, они обычные украинцы», — отметила она.

Другая участница акции Алена Степанова, которая в Армении занимается мультипликацией, также заявила, что выступает за мир и за то, чтобы дети не гибли.

Среди участников акции были и те, кто наполовину армяне. Рубина Шахвердян отметила, что живет между Ереваном и Одессой. По словам женщины, в ее памяти еще свежи воспоминания о страданиях во время Карабахской войны 2020 года. «Сердце не выдерживает от этих войн. Я в жизни столько не высказывала проклятий, сколько за эти 10 дней», - отметила Шахвердян.

Временный поверенный в делах Украины в Армении Денис Автономов заверил собравшихся возле здания посольства, что Украина борется и не сдается. «Украина наносит максимальный урон первой армии в Европе. Сдаваться, капитулировать, принимать их условия мы не будем», - подчеркнул дипломат.