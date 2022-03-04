Парламент обсудил законопроект об освобождении от военной службы детей из семей военнослужащих, погибших во время боевых действий

«У нас есть младшие братья военнослужащих, погибших в ходе четырехдневной и 44-дневной армяно-азербайджанских войн, которые подлежат обязательной воинской повинности, так как не являются единственными сыновьями в семье. Родители многих из них находятся в тяжелом психологическом и социальном состоянии и не хотят отправлять и младших сыновей на обязательную военную службу», - сказал автор проекта Айк Саргсян (фракция «Гражданский договор»).

В течение следующих четырех призывов это изменение в законе затронет 52 человек.

Согласно статистике, представленной автором проекта, в настоящее время службу несут 16 военнослужащих, чьи братья погибли при несении боевой службы, и после принятия поправок они также могут быть демобилизованы.

«Учитывая, что численность военнослужащих наших Вооруженных сил составляет несколько десятков тысяч, а вместе с резервом - несколько сотен тысяч, освобождение по 10-20 призывников в каждом призыве не вызовет никаких проблем. Также хочу отметить, что даже при действующих регулировках упомянутая мною группа призывников не несет боевое дежурство», - сказал депутат.

Руководитель фракции «Айастан», бывший министр обороны Сейран Оганян предложил, чтобы эти люди проходили шестимесячные учебные курсы или для них была создана служба в безопасных условиях.

«Я думаю, что у армии сегодня есть проблемы с кадровыми и структурным вопросами. Мы предлагаем рассмотреть это предложение между первым и вторым чтением», - сказал он.

Член оппозиционной фракции «Честь имею» Тагуи Товмасян поинтересовалась, какое решение предусмотрено для случаев, когда военнослужащий, призванный в армию, погиб в н боевых условиях.

«Это не меняет горя семьи. Люди отправили ребенка в армию, он погиб, неважно, погиб ли он в автокатастрофе, от удара током или в результате какого-то инцидента в воинской части. Жертва остается жертвой. Поэтому Министерство обороны несет ответственность за жизнь и здоровье каждого гражданина, в течение двух лет находящегося в его подчинении, под его командованием», - сказала она.

«Я разделяю ваше мнение, согласен с вами. И в случае получения вашего предложения мы обсудим его в комиссии, и думаю, мы включим также членов семей этих призывников», - ответил Айк Саргсян.

Между тем, смежный докладчик, заместитель министра обороны Арман Саргсян заявил, что даже если автор проекта не видит проблемы в предложении Товмасян, у министерства есть возражения.

«Принцип на самом деле нарушается, потому что даже если число будет небольшим, в логику закона заложено понятие единственный ребенок мужского пола. И это изменение направлено на облегчение горя семей. И по этой логике мы будем против предложения, касающегося военнослужащих погибших во время службы, если это произошло не во время боевых действий и при защите», - сказал он.

Законопроект был принят в первом чтении 69 голосами «за», при отсутствии голосов «против» и 21 - воздержавшемся. Воздержались депутаты двух оппозиционных фракций, заявив, что уточнят свою позицию в промежутке между первым и вторым чтением.