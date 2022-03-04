Макрон пригласил Пашиняна в Париж по случаю 30-летия установления армяно-французских дипотношений

«Можете рассчитывать на решительную мобилизацию Франции как на двусторонней основе, так и в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ для достижения принятия и реализации мер по деэскалации и урегулированию карабахского конфликта», - в частности, отметил французский лидер.

«Благодаря многовековой тесной дружбе между французским и армянским народами за последние три десятилетия две страны построили прочное, разноплановое, перспективное партнерство. Рад, что наши политические, культурные и экономические контакты продолжают укрепляться благодаря принятию дорожной карты экономического сотрудничества, предоставлению вакцин Армении для помощи в борьбе с эпидемическим кризисом и созданию Французского института в Армении. 9 марта в Париже хочу организовать встречу с участием деятелей франко-армянского сотрудничества, чтобы отпраздновать этот день и реализовать наше общее стремление. Платформа, нацеленная на то, чтобы неуклонно смотреть в будущее, соберет высокопоставленных французских и армянских деятелей, представителей местных органов власти, бизнеса, ассоциаций, а также многих личностей из различных сфер. Это даст возможность всем тем, кто воплощает в жизнь наши культурные, научные и экономические связи, наметить долгосрочные структурные проекты для содействия устойчивому развитию и процветанию Армении, уделяя особое внимание молодежи Вашей страны. Буду рад принять Вас в Париже по этому случаю, чтобы отметить 30-летие установления дипломатических отношений между нашими двумя странами.

Можете рассчитывать на решительную мобилизацию Франции как на двусторонней основе, так и в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ для достижения принятия и реализации мер по деэскалации и урегулированию карабахского конфликта. Будьте убеждены, что Франция будет полностью привержена укреплению нашего партнерства в ближайшие годы для решения многих проблем современного мира», - говорится в послании Макрона.