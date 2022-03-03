Футбол: Генрих Мхитарян завершает выступления за сборную

Об этом 33-летний футболист написал у себя на странице в Facebook.

«Я пришел к такому выводу после моей последней игры за сборную против Германии в ноябре. Я думаю, что настало время. Я отдал сборной все, что мог», - написал Мхитарян.

Выступающий за итальянский футбольный клуб «Рома» армянский футболист добавил, что в ближайшие годы полностью сосредоточится на клубной карьере.

В ноябре сборная Армении по футболу уступила сборной Германии со счетом 1:4 в последнем туре отборочного турнира ЧМ-2022, заняв 4-е место в группе J.

Генрих Мхитарян является лучшим бомбардиром в истории сборной Армении – в 95 играх за сборную он забил 32 гола.

За свою карьеру Мхитарян восемь раз признавался лучшим футболистом Армении.