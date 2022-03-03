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Армения

Парламент избирает президента во втором туре

Кандидат в президенты Армении Ваагн Хачатрян

В Национальном собрании завершилось обсуждение вопроса избрания президента Армении во втором туре. Началось голосование. Единственный кандидат - Ваагн Хачатрян, выдвинутый правящей фракцией «Гражданский договор».

Вчера в первом туре в президентских выборов приняли участие 69 депутатов, и все 69 - проголосовали «за», но этого оказалось недостаточно. Для избрания президента в первом туре требовалось не менее 81 голоса «за». Во втором и третьем турах президентских выборов кандидату нужно набрать - 65 и 54 голоса соответственно, и правящая фракция может обеспечить необходимое число голосов самостоятельно.

Армен Саркисян в конце января неожиданно подал в отставку, мотивировав свое решение ограниченными полномочиями президента.

Правящая фракция «Гражданский договор» выдвинула на пост президента министра высокотехнологической промышленности Ваагна Хачатряна.

Оппозиционные фракции «Айастан» и «Честь имею» не выдвинули своего кандидата и не принимают участие в обсуждении и голосовании, чтобы «никоим образом не участвовать» в выборах президента республики.

После отставки Армена Саркисяна премьер-министр Никол Пашинян заявил, что президент должен работать в гармонии с правительством и большинством в Национальном собрании, отметив, что ветви власти должны не противостоять друг другу, а дополнять друг друга.

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