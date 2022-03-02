«Кто мне скажет, что я сдал земли, с теми я буду говорить, грозя пальцем» - вопрос депутата вывел из себя Пашиняна

«А то, что вы законодатель, не означает, что вы можете говорить обо всем подряд, простите. Я задаю вам простой вопрос, говорю: кто мне скажет, что я сдал земли, с теми я говорил и буду говорить, грозя пальцем. Что было во время вашего руководства (имеется в виду бывший министр обороны Сейран Оганян - ред.), если это был Санасар, то почему вы пошли и сдали его, вы написали это в «Мадридских принципах», вы были министром обороны. Значит, знайте меру, хватит, достаточно», - сказал премьер-министр.

После этих заявлений Пашиняна за реплики с места замечания получили оппозиционные депутаты Сейран Оганян, задавшая вопрос Рипсиме Стамбулян, лишились права голоса записавшиеся, чтобы задать следующий вопрос, Гегам Назарян и Арам Вардеванян.

Председательствующий на заседании Акоп Аршакян обвинил их в обострении ситуации. «Господин Назарян, когда ваш коллега говорит о сдаче земель, он создает атмосферу напряженности. И я прошу больше не использовать подобную лексику. Госпожа Стамбулян, это предупреждение касается вас», - сказал он.

Депутаты от оппозиции решили бойкотировать правительственный час и покинуть зал заседаний.

Затем Акоп Аршакян зачитал имена оппозиционных депутатов, зарегистрированных для того, чтобы задать вопрос, которых уже не было в зале, и не прошло и часа после начала заседания, как правительственный час закончился.

А вопрос, так возмутивший премьер-министра Пашиняна, касался возможной нехватки зерна в Армении, одной из причин которой, по мнению автора вопроса Рипсиме Стамбулян, является «сдача более 75% территории Арцаха».

«И поскольку вы отдали врагу около 75% Арцаха, вы оставили запасы зерна на поле врага. Какие шаги вы предпринимаете?» - поинтересовалась депутат.

В своем ответе Пашинян обошел часть, касающуюся проблем с зерном, и сосредоточился на фразе «сдал земли». «В принятых вами «Мадридских принципах» был пункт первый: 7 районов возвращаются Азербайджану. Теперь скажите: ах предатели, зачем вы выставили родину на торги? Скажите это официально. Если вы официально не подтвердите, что это Санасар, а не Кубатлы, значит, по упомянутой г-ном Минасяном статье, против ваших двух лидеров должно быть возбуждено уголовное дело об измене родине, и то, что вы хотите инсценировать по отношению к нам, должно быть сделано по отношению к вам. Хватит приходить и лить тут крокодиловы слезы. Или те, кто говорят о Сюнике, вон, опустив головы, признали свою вину, попросили прощения и заплатили 15 миллиардов в госбюджет. Это вы говорите о Сюнике, грабители?» - сказал Пашинян.

Председательствующий на заседании Акоп Аршакян, который в ходе последовавшего спора периодически обвинял оппозицию в обострении ситуации, не усмотрел в ответе премьера эпизодов, заслуживающих замечания.

Папикян не считает, что кадровые перестановки в Генштабе ВС создадут какие-либо проблемы или опасности

Еще до этого инцидента депутат оппозиционной фракции «Честь имею» Тигран Абраамян поинтересовался у министра обороны Сурена Папикяна, каковы причины увольнения начальника Генштаба ВС и кадровых перестановок других высокопоставленных лиц на нынешнем рискованном этапе.

На это министр ответил, что не считает, что кадровые перестановки в Генштабе вызовут какие-либо проблемы или опасности. «Мы должны доверять, должны дать возможность проявить себя нашим многочисленным способным, молодым кадрам, прошедшим войну».

Мирзоян положительно оценил встречу армянского и турецкого спецпредставителей

Министр иностранных дел Арарат Мирзоян положительно оценил состоявшуюся неделю назад в Вене вторую встречу спецпредставителей Армении и Турции.

«Сложно ожидать очень ощутимых результатов даже от второй встречи», - заметил он.

В ходе правительственного часа депутаты не задали членам правительства вопроса, касающегося позиции официального Еревана в связи с вторжением России в Украину.