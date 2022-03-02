Полномочий президента республики достаточно, чтобы он мог полноценно выступать как глава власти - кандидат в президенты РА

Кандидатуру министра высокотехнологической промышленности, 62-летнего Ваагна Хачатряна выдвинула правящая фракция «Гражданский договор».

Голосование состоялось, но власть предпочла сегодня не оглашать его результаты, учитывая то обстоятельство, что только голосами правящей фракции кандидат не мог быть избран в первом туре. Будет второй тур выборов.

Ваагн Хачатрян - член правящей политической команды, с октября прошлого года в кабинете министров Никола Пашиняна он занимает должность министра технологической промышленности. В 1990-е годы, при президентстве Левона Тер-Петросяна, Хачатрян был мэром Еревана, депутатом парламента. С начала 2000-х он занимался гражданской и политической деятельностью, будучи также членом возглавляемого Тер-Петросяном Армянского национального конгресса.

Единственный кандидат в президенты был тронут тем, что удостоен этой чести. Свою речь он начал с благодарностей в адрес правящей силы.

В отличие от Армена Саркисяна, который после почти четырехлетнего пребывания на посту президента заявил, что «у президента нет необходимых инструментов для воздействия на внутриполитические и внешнеполитические процессы», Хачатрян считает предоставленные президенту Конституцией полномочия достаточными для того, чтобы быть главой государства.

«Полномочий президента республики в рамках этой Конституции достаточно для того, чтобы он в полной мере выступал в качестве главы власти», - сказал Хачатрян.

Он считает, что президент должен стать непосредственным участником реализации программных позиций правительства.

Хачатрян также заявил, что в случае избрания поддержит объявленную властью мирную повестку. «У нас есть соседи, и мы должны уметь жить в мире с соседями», - сказал он.

Кандидат в президенты посчитал приоритетным вопрос безопасности страны. Он выразил мнение, что одной из миссий президента республики также является обеспечение солидарности.

Арсен Торосян из «Гражданского договора» задал вопрос, который оппозиция, не участвовавшая сегодня в обсуждении, поднимает регулярно - о том, будет ли Хачатрян президентом лишь правящей силы или всех граждан страны. «В конце концов, Вы собираетесь быть только нашим президентом или президентом всех граждан Республики Армения?» - спросил Торосян.

«Я уверен, что вы не хотите, чтобы я был только вашим президентом. И вы будьте уверены, что я не хочу быть только вашим президентом. Для сегодняшнего раздробленного общества, находящегося в тяжелом, не буду говорить политическом, но социально-экономическом положении, важно, чтобы работал именно институт президента, который является объединяющим», - в ответ сказал Ваагн Хачатрян.

Оппозиционные депутаты покинули зал заседаний в самом начале обсуждения, представив причины бойкота уже за переделами зала.

По словам главы фракции «Айастан» Сейрана Оганяна, они не хотели легитимировать данный процесс. «Участие оппозиции легитимирует очередной шаг, когда глава государства будет, подобно Национальному собранию, придатком исполнительной власти», - сказал он.

Арам Вардеванян из той же фракции также объяснил причины бойкота: «Мы не участвуем в этом процессе, потому что изначально выдвигают кандидата и говорят, что у них достаточно голосов, чтобы во втором туре избрать члена своей команды. А во-вторых, чтобы дать сигнал конкретно международному сообществу, прояснить им искаженные фактические обстоятельства, что политические процессы в Республике Армения не имеют ничего общего с какими-то демократическими бастионами».

Айк Мамиджанян представил аргументы фракции «Честь имею»: «Господин Хачатрян в эфире Общественного телевидения сказал буквально следующее: я член этой политической команды. Надпартийный арбитр, беспристрастность, сдержки-противовесы - все это забывается после этого предложения».

Оппозиционеры не исключили работы с президентом республики в некоторых ситуациях. А Хачатрян заявил, что постарается создать площадку для политического диалога, готов встретиться с оппозицией. Однако перед выборами Хачатрян не стал инициировать встречу с оппозицией.

Правящее большинство интересовало мнение Хачатряна об отсутствии оппозиции на обсуждении и голосовании. Хачатрян разделяет мнение правящей фракции о том, что оппозиции не удалось сделать процесс нелегитимным. «Я ценю их поведение. Это политическая позиция. Этим шагом они, возможно, пытаются создать проблему нелегитимности власти. Но есть одно важное обстоятельство: в конце концов, сидящих здесь избрал народ», - сказал Хачатрян.

Власть ожидает от Хачатряна большего. Как сказал вице-спикер Рубен Рубинян, одной из важнейших задач его президентства будет приведение оппозиции в конструктивное поле, установление единства в обществе.

«В чем смысл этой пустоты - в физическом и содержательном смысле слова? А смысл, на мой взгляд, в следующем: наши оппозиционные коллеги просто не смогли найти альтернативного кандидата в президенты», - сказал Рубинян.

«Гражданский договор» ранее заявил, что Хачатрян будет избран единогласно, но с учетом сегодняшнего неучастия оппозиции в голосовании кандидат не мог быть избран президентом в первом туре. Для избрания в первом туре необходим был как минимум 81 голос, а у правящего большинства лишь 71 мандат.

Результаты сегодняшнего голосования будут объявлены завтра, а затем начнется второй тур выборов, в ходе которого Ваагн Хачатрян, по всей вероятности, будет избран президентом. Во втором туре для избрания нужны 65 голосов, которые правящая фракция может обеспечить без участия оппозиции.