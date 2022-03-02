В Национальном собрании обсуждается вопрос избрания президента республики

Фракция «Гражданский договор» выдвинула на пост президента кандидатуру Ваагна Хачатуряна, который в настоящее время занимает пост министра высокотехнологической промышленности.

Хачатрян - единственный кандидат на этот пост. Оппозиционные фракции «Айастан» и «Честь имею» приняли решение не выдвигать кандидата, чтобы никоим образом не участвовать в президентских выборах.

Биографию кандидата в президенты представил лидер фракции «Гражданский договор» Айк Конджорян.

Армен Саркисян подал в отставку с поста президента Армении 23 января. Его полномочия были прекращены спустя семь дней, 30 января. В качестве основной причины он указал на отсутствие должных полномочий, не позволяющих главе государства влиять на коренные процессы внешней и внутренней политики.

После отставки Армена Саркисяна премьер-министр Никол Пашинян заявил, что президент должен работать в гармонии с правительством и большинством в Национальном собрании, отметив, что ветви власти должны не противостоять друг другу, а дополнять друг друга.

Для избрания в первом туре кандидату необходимо получить голоса не менее 81 депутата. Правящая фракция не может избрать президента в первом туре единолично, так как имеет лишь 71 мандат. По Конституции предусматривается три тура выборов. Во втором и третьем туре кандидату нужно набрать меньше голосов - 65 и 54 голоса соответственно. То есть, во втором туре правящее большинство уже сможет единолично избрать своего кандидата президентом.

Президент избирается путем тайного голосования. Кандидату предоставляется один час для выступления с речью и 30 минут - для выступления с заключительной речью.

Срок полномочий президента - 7 лет, на этот пост можно избираться лишь один раз.