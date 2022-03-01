Власть не захотела обсуждать в парламенте проект заявления, осуждающего турецко-азербайджанскую декларацию

Шушинская декларация предусматривает турецко-азербайджанскую взаимную военную помощь и тесное сотрудничество в сфере военной промышленности.

Оппозиция считает ее опасной. Руководитель фракции «Айастан» Сейран Оганян предложил включить в повестку дня сегодняшнего заседания осуждающий эту декларацию законопроект и обсудить его.

«Арцах рассматривается как часть Азербайджана, турецко-азербайджанская пара требует «Зангезурского коридора», отрицают Геноцид армян и предлагают перевести эту тему в поле обсуждения историков. И если Армения решит из этого тяжелого положения побежденного встать на ноги, они будут совместно действовать против наших интересов», - сказал Оганян.

МИД Армении в прошлом году осудил Шушинскую декларацию, назвав ее провокацией, полностью направленной против армянского народа. Напомнив об этом, Сейран Оганян подчеркнул, что в стране с парламентской формой правления Национальное собрание также должно принять осуждающее заявление.

«В противном случае мы будем рассматривать это как обслуживание интересов врага», - отметил он.

Эти слова бывшего министра обороны возмутили провластных вице-спикеров Акопа Аршакяна и Рубена Рубиняна, последний из которых также является спецпредставителем по нормализации армяно-турецких отношений.

«Это тон угроз, господин Оганян. Нужно быть уважительным и не говорить в угрожающем тоне. Остается, чтобы вы еще разразились ругательствами перед тем или иным голосованием», - сказал Аршакян.

«Очень большой вопрос - кто обслуживает интересы врага», - добавил Рубинян.

Правящая фракция «Гражданский договор» не захотела, чтобы проект заявления, осуждающего турецко-азербайджанскую декларацию, обсуждался в парламенте. А голосов оппозиционных фракций «Айастан» и «Честь имею» не хватило для его принятия. «За» проголосовала только оппозиция, провластные депутаты воздержались, а одна из них, Асмик Акопян, проголосовала против.

Что изменилось спустя год, почему власть не хочет осудить в парламенте декларацию, ратифицированную парламентами Турции и Азербайджана, которую еще год назад называла провокационной и направленной против армянского народа? Провластный депутат, бывший бизнесмен Гурген Арсенян объяснил это следующим образом: «С точки зрения управления рисками Республики Армения текущая ситуация не обязывает нас выступать с подобным заявлением. Правительство Армении управляет рисками безопасности Армении, и мы, будучи властью Республики Армения, также несем ответственность за осуществление того процесса, который считаем полезным и безопасным для Армении».

Другие проекты фракции «Айастан» также провалились. Одним из них предлагалось проиндексировать пенсии, чтобы пенсии были соразмерны инфляции. Правящее большинство проголосовало против этого предложения.

Парламент также обсудил вопрос избрания председателя Счетной палаты. Кандидатом на эту должность является Атом Джанджугазян, занимавший высокие посты в правительстве как при предыдущей, так и при нынешней власти.

А вопрос избрания президента страны парламент обсудит завтра. Власть выдвинула на этот пост кандидатуру министра высокотехнологической промышленности Ваагна Хачатряна.