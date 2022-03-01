Армения голосует, руководствуясь принципом, что вопрос должен решаться дипломатическим путем - Агаджанян

Армения голосует на различных международных площадках, руководствуясь принципом, что вопрос должен решаться дипломатическим путем. Об этом сегодня в Национальном собрании заявил председатель комиссии НС по внешним отношениям Эдуард Агаджанян, отвечая на вопрос Радио Азатутюн о событиях в Украине.

«Республика Армения выступает со следующих позиций: в контексте данного конкретного голосования [в Комитете министров Совета Европы - ред.] мы считаем, что наша позиция состоит в том, что этот конфликт должен быть разрешен дипломатическим путем. Следовательно, для того, чтобы это решение произошло дипломатическим путем, естественно, должны существовать дипломатические каналы. Чем больше будут перерезаться каналы этих дипломатических путей, тем меньше будет возможность решить вопрос дипломатическим путем. И именно в этом контексте Республика Армения проголосовала против», - отметил Агаджанян.

Через несколько дней после начала масштабного вторжения России в Украину Комитет министров Совета Европы приостановил право России быть представленной в организации. За приостановку представительства России в Совете Европы проголосовали 42 государства, против выступили только две страны - Армения и Россия.

Уже вчера в Совете ООН по правам человека Армения воздержалась при голосовании по вопросу вынесения на обсуждение резолюции об агрессии Москвы.

Парламентская оппозиция не желает комментировать отдельные голосования властей.

Агван Варданян из оппозиционной фракции «Айастан» сказал, что у всех вопросов о позиции Армении есть один адресат – власть.

«Если вы хотите узнать отношение к этому конфликту, в первую очередь вы должны задать этот вопрос сегодняшней власти, которая каждую секунду говорит: «мы легитимная власть, мы избраны народом, мы говорим от имени народа», но они все делают против народа. Когда будет выражена их реакция, кроме того, что я отметил, мы поймем, служат ли они нашим национальным и государственным интересам или в очередной раз жалко умыли руки и отстранились, не осмеливаясь высказывать какую-либо позицию», - подчеркнул Варданян.

Тиграну Абраамяну из оппозиционной фракции «Честь имею» непонятно, какова позиция Армении. Он отмечает, что заявления и шаги Армении в эти дни окажут существенное влияние на будущие отношения с союзниками.

«Понятие «нейтралитет» мне немного непонятно, потому что бывают ситуации, когда ты должен иметь четкие подходы, и они должны выражаться в твоей позиции. Почему я говорю об этом в гораздо более широком контексте. Потому что если ты нейтрален или никак не поддерживаешь, я условно говорю, своего союзника Россию, то должен принять, что в другой ситуации Россия будет действовать так же, как ты действуешь в этой ситуации. Это не так, что Россия в данный момент ожидает от Армении многого, что обусловлено нашими реальными возможностями, но от сегодняшнего поведения Армении зависит, чего Армения может ожидать от России, представляя наши интересы в будущих процессах в нашем регионе или в любом другом регионе», - отметил Абраамян.