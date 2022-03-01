В Армении с 1 апреля подорожает газ

Об этом стало известно сегодня после того, как Комиссия по регулированию общественных услуг (КРОУ) приняла решение по заявке компании «Газпром Армения».

Российская компания предлагала установить единый тариф на голубое топливо в размере 135,6 драма за кубометр, но общественный регулятор представил свои расчеты после рассмотрения заявки, предложив оставить без изменений тариф на уровне 100 драмов за кубометр для уязвимых групп населения, а для рядовых потребителей повысить тариф на газ на 4,7 драма до 143,7 драма.

Для крупных потребителей газа (более 10 тыс. кубометров в месяц), т.е. для бизнеса, КРОУ предусмотрел повышение тарифа на приблизительно 4%, а для тепличных хозяйств – на более 4%.

Фактически тариф на газ вырастет в среднем на 4,1%. Между тем, изначально российская компания предусматривала повышение тарифа на 6% и установление единого тарифа.