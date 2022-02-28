Парламент 2 марта обсудит вопрос избрания президента республики

Армен Саркисян подал в отставку с поста президента Армении 23 января. На следующий день Национальное собрание уже получило его заявление об отставке. Через семь дней после подачи заявления полномочия Армена Саркисяна на посту президента Армении были прекращены․ Соответствующий протокол подписал председатель НС Ален Симонян.

Правящая фракция «Гражданский договор» выдвинула на пост президента министра высокотехнологической промышленности Ваагна Хачатряна. Оппозиционные фракции «Айастан» и «Честь имею» не выдвинули своего кандидата, заявив, что «никоим образом не будут участвовать» в выборах президента республики.

После отставки Армена Саркисяна премьер-министр Никол Пашинян заявил, что президент должен работать в гармонии с правительством и большинством в Национальном собрании, отметив, что ветви власти должны не противостоять друг другу, а дополнять друг друга.

Для избрания в первом туре кандидату необходимо получить голоса не менее 81 депутата. Правящая фракция не может избирать президента в первом туре единолично, так как имеет лишь 71 мандат. По Конституции предусматривается три тура выборов. Во втором и третьем туре кандидату нужно набрать меньше голосов - 65 и 54 голоса соответственно. То есть, во втором туре правящая команда уже может единолично избрать своего кандидата президентом.

Срок полномочий президента - 7 лет, на этот пост можно избираться лишь один раз. А выборы должны состояться не ранее, чем через 25 дней и не позднее, чем через 35 дней после того, как должность президента окажется вакантной.