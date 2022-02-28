Многие армяне хотят уехать из Украины в Армению

Норик Геворкян не уточняет, сколько семей уже покинули Киев, так как многие уезжают из страны самостоятельно, не информируя об этом общину. Уехать из Киева хотят как граждане Армении, так и граждане Украины армянской национальности.

Численность проживающих в Украине армян и граждан Армении, по данным офиса Уполномоченного по делам диаспоры, достигает 400 тысяч.

«Люди, у которых есть возможность, едут на запад, пересекают границу и едут в Румынию, Словакию, Польшу. Там граждан Армении принимают без визы․ Это организовало правительство Армении. И граждане Украины, и все остальные пропускаются очень легко, кроме мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Мы советуем всем, пока не будет стабильности, оставаться на месте, потому что сегодня ехать намного сложнее, чем оставаться на месте. Но люди, которые принимают решение сами, выезжают, мы этих людей уже сопровождаем», - сказал Геворкян.

По словам Геворкяна, к счастью, жертв среди армян в противостоящей российскому вторжению Украине нет. Армянская община совместно с посольством Армении помогает тем семьям, которые хотят, преодолев препятствия, уехать на запад, а оттуда в другие страны, в том числе в Армению.

«На пути мы предоставляем ночлег в городах Винница, Хмельницкий и Тернополь, чтобы утром после окончания комендантского часа они могли двигаться к границе», - сказал глава армянской общины Киева.

В МИД Армении не уточняют, сколько семей уже прибыло в Ереван. Дипломатическое ведомство только в субботу заявило, что Евросоюз не будет требовать шенгенскую визу от тех граждан Армении, которые намереваются вернуться в Армению, пересекая границы Польши, Словакии, Венгрии, Румынии и Молдовы.

Впервые, сообщая о возможности эвакуации, МИД заявил, что рассматривает другие способы, добавив, что Армения готова принять и других беженцев. В МИД молчат о том, о каких еще вариантах эвакуации идет речь и есть ли украинцы, желающие переехать в Армению.

Глава армянской общины Киева сказал, что граждане Армении, у которых есть проблемы с документами, также могут покинуть страну. «Ни со стороны Украины, ни с другой стороны – на границах Польши, Румынии, Словакии на это не обращают внимания», - сказал Геворкян.

В Киеве сейчас относительно спокойно, говорит глава общины, вышедший утром из убежища, чтобы заняться организационными работами․ «Продовольственные магазины работают, аптеки работают, до начала комендантского часа, если будут бомбежки, мы снова спустимся в убежища, а если бомбежек не будет, останемся дома», - сказал он.

В Донецке и Луганске относительно спокойно

В самопровозглашенных Донецкой и Луганской республиках относительно спокойно, сообщил Радио Азатутюн духовный пастырь Донецкой и Луганской областей, священник Тер Нарек Амирян. По словам священника, население в основном сидит по домам в состоянии ожидания.

«Люди находятся в своих домах, если звучит воздушная тревога, они идут в убежища, - сказал Тер Нарек, продолжив: - После объявления в первый день всю ночь и последующий день до полудня многие армяне из обеих областей перевозили свои семьи в безопасное место, в Российскую Федерацию, и это было главное. Мужчины вернулись, потому что выезд мужчин был строго воспрещен, запрет был введен в этом районе с первого дня. Была эвакуация детей, стариков, женщин, в цифрах не могу сказать, наверное, 50-60 семей на двух территориях, возможно, до 100 семей перевезли членов своих семей в безопасное место».

В офис Уполномоченного по делам диаспоры обращаются не только находящиеся в Украине армяне, но и их родственники, пытаясь уточнить выезды из зоны боевых действий. По словам курирующего вопросы репатриации Ованнеса Алексаняна, разработана информация о контрольно-пропускных пунктах для выезда из Украины на западе, что облегчит положение людей, решивших покинуть страну. Это позволит им остановиться на несколько дней в Польше, в других соседних странах, а также с помощью юристов решить вопросы с документами.

«Мы находимся в активном контакте с нашими общественными организациями и частными лицами, разрабатываем возможный план для тех наших соотечественников, которые в качестве транзитной страны отправятся в Польшу, Словакию, Чехию, Румынию, Венгрию, и для возвращения на родину там у них будет жилье и другие необходимые вещи, чтобы наши соотечественники хотя бы 1-2 дня могли быть им полезны в этом вопросе», - отметил он.

Алексанян подчеркивает, что, в отличие от армян с украинским гражданством, граждане Армении, покидающие эту страну, не могут долго оставаться в странах ЕС, они должны вернуться на родину.

Что касается вопроса отправки правительством Армении самолета, то ответственный за вопросы репатриации аппарата Уполномоченного по делам диаспоры отметил, что на эти вопросы должно ответить Министерство иностранных дел. «Я не могу сказать, можно отправить самолет или нет, но хочу отметить, что есть наши соотечественники, которые находятся в Словакии, Польше и Румынии, они уже пересекли границу с Украиной и находятся в этих странах. Есть несколько человек, которые вышли с нами на связь», - сказал Ованнес Алексанян.

В минувшую пятницу чиновник сказал, что возможности перевозки в Армению с территории Украины или юга России воздушным путем ограничены, кроме того, со стороны правительства Армении в данный момент не может быть оказания гуманитарной помощи, доставки самолета, обсуждения другого пакета вопросов до тех пор, пока ситуация там не будет урегулирована и пока неясно число желающих уехать.