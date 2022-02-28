Армения находится в очень опасном, нестабильном положении - Рональд Сюни

Армения находится в очень опасном, нестабильном положении, в ходе «Воскресной аналитической программы с Грайром Тамразяном» в эфире Азатутюн ТВ заявил профессор Мичиганского университета Рональд Григор Сюни, говоря о влиянии российско-украинской войны.

«Для Армении это катастрофа, потому что главным союзником Армении, который сейчас стоит между ней и Азербайджаном в Карабахе, является Россия. Посмотрите, в какое положение это ставит Армению․ Во враждебном окружении, где есть Турция и Азербайджан, в этом регионе есть два сильных государства - Россия и Иран, на которые Армения опирается в плане безопасности, топлива и т. д., но их обоих ненавидят на Западе. Таким образом, Армения находится в очень опасной, нестабильной ситуации», - сказал эксперт.

Сюни отметил, что Армения – это та страна, которая представляет себя частью Запада, и если бы была иная ситуация, возможно, Армения тоже хотела бы стать членом НАТО или Евросоюза.

«Это в каком-то роде утопические цели, но подобные устремления были. Однако сейчас она [Армения] полностью зависит от России, но Россия сама себя превращает в отвергнутое, изолированное государство на международной арене», - сказал Рональд Григор Сюни.

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