Война в Украине с земли и из космоса

Спутниковые снимки первых суток вторжения России на всю территорию Украины показывают серьезные разрушения в военной инфраструктуры и украинских военных аэропортов в результате ракетных обстрелов и авиаударов.



На фотографиях также видно движение российских частей в Украине 24 февраля. Корреспондент Украинской службы Радио Свобода Марьян Кушнир также сфотографировал поврежденную российскую бронетехнику, включая пусковые установки "Град" неподалеку от Харькова. Его фотографии сделаны 25 февраля. .



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