По мнению экспертов, санкции против России негативно отразятся на экономике Армении

Более 40% денежных переводов в Армению поступают именно из России. По данным Центрального банка, в 2021 году из примерно 2 млрд 109 млн долларов денежных трансфертов 865 млн долларов было отправлено из России.

На фоне признания Россией независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик, а затем российского вторжения в Украину российский рубль резко обесценился. В армянских банках сегодня один российский рубль можно было обменять максимум на 5,68 драма, неделю назад один рубль стоил 6,25 драма. Это означает, что, например, при обмене каждых 100 тысяч рублей, отправленных сегодня из России, граждане Армении получат примерно на 60 тыс. драмов меньше.

«Доходы, выраженные в рублях, могут конвертироваться в меньшее количество иностранной валюты и, следовательно, иметь меньшую покупательную способность в Армении», - сказал, эксперт аналитического центра «Амберд» Экономического университета Нарек Карапетян.

Эксперт подчеркнул, что девальвация рубля также влияет на экспорт из Армении в Россию, меняются относительные цены товаров в двух странах, вследствие чего конкурентоспособность армянских товаров в России в определенной степени снизится.

«Если раньше наши экспортеры в России продавали товар по цене Х, то теперь они будут продавать его по более высокой цене. В этом смысле девальвация рубля оказывает на нас негативное влияние», - объяснил он.

Россия является крупнейшим торговым партнером Армении, экспорт в эту страну в прошлом году составил более 840 млн долларов, а общий торговый оборот - около 2,6 млрд долларов.

По мнению экономиста Сурена Парсяна, из-за санкций снизится также покупательная способность россиян, а значит, и спрос на армянские товары.

«Если сейчас на рынке литр коньяка условно стоит 1000 рублей, то теперь он будет стоить 1200-1300 рублей, в том случае, когда рост российской экономики замедлится, возможно, рабочие места закроются, уровень жизни снизится. То есть, с одной стороны, доходы населения России снизятся, с другой стороны, армянские товары подорожают, естественно, спрос на нашу продукцию снизится», - отметил Парсян.

О санкциях сегодня на заседании ЕАЭС в Казахстане говорил также премьер-министр Армении, заявив, что необходимы оперативные решения для того, чтобы смягчить их негативное влияние и, по возможности, обойти их.

Армянские эксперты считают, что санкции повлияют также на инвестиционный климат Армении, они могут сократить приток инвестиций как из России, так и из других стран, которые с учетом того, что Армения находится в едином экономическом союзе с Россией, могут не захотеть вкладывать сюда деньги.

«Думаю, у нас будет достаточно сложный период, и здесь многое предстоит сделать правительству, Национальному собранию, Центральному банку и частному сектору. У нас здесь есть серьезная повестка для совместной работы, разработки совместных программ», - сказал Сурен Парсян.

Санкции против России распространяются и на российские компании, имеющие филиалы в Армении, в частности Банк ВТБ и «Ростелеком». Банк ВТБ (Армения) сегодня выступил с заявлением, заверив, что применяемые ограничения не влияют на безопасность и доступность средств клиентов. Банк, однако, советует своим клиентам за границей обналичить средства или расплачиваться картами других банков.