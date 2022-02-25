В Украине среди граждан Армении пострадавших нет - МИД РА

Из-за перебоев со связью сегодня Радио Азатутюн с большим трудом удалось связаться с председателем Донецкого областного представительства Союза армян Украины Ваагном Матевосяном. Он живет в Мариуполе, на момент разговора в городе было спокойно.

«На данный момент могу сказать, что обстановка относительно спокойная, выстрелы слышны вдалеке, они не интенсивные. Ночь, на удивление, прошла относительно спокойно, хотя вчера весь день шли перестрелки и бои. Часть города, которая называется Восточный микрорайон, ближе к горячей линии, я получил информацию о том, что в той части города вчера несколько снарядов упало на улицу, на многоэтажку, сгорели машины, снаряд упал на частный дом, есть погибшие и раненые», - сообщил Ваагн Матевосян.

Матевосян, который провел ночь под звуки бомбежек, рассказал, что вчера они реализовали заранее спланированный план эвакуации, но на данный момент она уже остановлена, объяснив это тем, что переезжать из города в город стало опасно. «Мы решили остановить эвакуацию прямо сейчас. Полчаса назад я написал об этом в чате нашим жителям», - сказал он.

Представитель Союза армян Украины в Донецкой области рассказал, что еще на прошлой неделе Союз разработал план эвакуации, который был реализован вчера, до принятия решения о прекращении. Половина армян города уже эвакуирована.

«Мы определили в качестве места первой дислокации Днепропетровск, учтя риски, примерно оценив тактику боев, как они должны вестись, определили место первой дислокации возле Армянской церкви в Днепропетровске. Мы связались с другими представителями нашего Союза армян, проживающими в Днепропетровске, и договорились с ними о том, что они встретят людей и окажут им первую помощь. Некоторые выехали на своих машинах, для тех, у кого были проблемы с финансами, у кого нет машины, мы организовали машины, топливо, заранее закупили топливо для машин, мы предвидели, что будут очереди, будет паника, на самом деле так и произошло», - сказал глава Донецкого областного представительства Союза армян Украины.

Семья Матевосян, проживающая в Мариуполе, вчера также приняла у себя родственников, чьи квартиры находятся на другом конце города, недалеко от границы с Россией. «Там больше переселенцев-армян, и они стараются переехать из тех мест, где могут быть боевые действия, в другие места, где поспокойнее - в Днепропетровск, Запорожье», - сказал Ваагн Матевосян.