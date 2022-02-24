Спецпредставители подтвердили, что конечной целью является полноценное урегулирование отношений между Арменией и Турцией

Как сообщает МИД Армении, спецпредставители подтвердили, что конечной целью переговоров является полноценное урегулирование между Арменией и Турцией, как об этом они договорились во время их первой встречи в Москве.

«Они обменялись мнениями о возможных совместных конкретных шагах в этом направлении и подтвердили свое согласие на продолжение процесса без предварительных условий», - говорится в сообщении МИД Армении.