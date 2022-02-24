В Ереване перед посольством России прошла акция в поддержку Украины

«Мы хотим, чтобы Армения поддержала нас в это непростое время», — заявили проживающие в Армении украинцы.

«Я считаю, что Армения должна поддержать Украину в это непростое время. Я сама из Луганска, все мои родственники уже уехали оттуда в более безопасное место», — сказала одна из участниц акции.

«Я говорю все время с родными, все говорят все время с родными. Они в очень плохом психологическом состоянии, там очереди у банкоматов и магазинов, люди там в панике, начался хаос», — добавила другая гражданка Украины.

Акция перед посольством России была инициирована Европейской партией Армении.

По мнению председателя партии Тиграна Хзмаляна, вторжение российских войск в Украину является бесчеловечным актом, который никак нельзя оправдать. «Мы пришли сюда сейчас, чтобы показать Армении, Украине и всему миру, что мы едины, что мы понимаем и осознаем, что наша борьба общая, а свобода неделимая. Путин говорит, что безопасность неделима. На самом деле свобода неделима, человеческие ценности неделимы, мы пришли с этим четким посланием», - заявил Хзмалян.

Прозападный политический деятель заявил, что реакция властей Армении на российско-украинские события была необходимой, хоть и недостаточной.

Накануне перед началом боевых действий в Украине МИД Армении заявил, что в повестке дня официального Еревана не стоит вопрос о признании Донецка и Луганска вслед за тем, как эти самопровозглашенные донбасские республики на юго-востоке Украины были признаны со стороны Москвы.

Официальный Ереван заявил, что хочет, чтобы вопросы между двумя дружественными ему государствами решались путем дипломатического диалога, переговоров, в соответствии с нормами и принципами международного права и на основе устава ООН.

«То, что было сказано, нужно было сказать. Хоть это и недостаточно, но необходимо было сказать, что официальная позиция Армении состоит в том, что признание этих псевдо-республик Донбасса не стоит на повестке дня, и это очень важно», — заявил Хзмалян.

Акция в поддержку Украины в Ереване завершилась исполнением гимнов этой страны и Армении.