Freedom House: Армения частично свободна

Армения – одна из четырех стран постсоветского пространства, наряду с Украиной, Грузией и Молдовой, которые входят в число частично свободных государств. Об этом свидетельствуют данные ежегодного доклада, опубликованного сегодня одной из самых авторитетных международных правозащитных организаций - Freedom House.

«Армения, все еще находясь в нестабильной ситуации после войны с Азербайджаном в 2020 году, утвердила новый Избирательный кодекс, благодаря которому повысятся прозрачность и справедливость [выборов]», - отмечают авторы доклада.

Подчеркивая, что состоявшиеся в прошлом году внеочередные парламентские выборы «в некоторой степени стабилизировали политическую систему», аналитики Freedom House замечают, что уголовные дела, возбужденные против местных оппозиционеров во второй половине 2021 года, «углубляют ту озабоченность, что демократия в Армении установлена не на столь уж твердом фундаменте».

Соседняя Грузия, которая, по оценке Freedom House, является одним из лидеров по уровню демократизации в Евразии, в 2021 году также столкнулась с рядом проблем. В частности, речь идет об увеличении случаев насилия и запугивания активистов оппозиции, журналистов и представителей ЛГБТ-сообщества.

Третье государство Южного Кавказа, Азербайджан, как и в предыдущие годы, в 2022 году признан одной из самых несвободных стран не только региона, но и мира.

«Азербайджан входит в число 16 самых несвободных стран мира, по своим плохим показателям в сфере политических прав и гражданских свобод уступая только Китаю, Ливии, Мьянме (ранее Бирма) и Йемену», - утверждают эксперты Freedom House.

Еще один сосед Армении, Турция, также причислена правозащитниками к несвободным государствам. Более того, Турецкая Республика в опубликованном сегодня докладе Freedom House еще раз признана самой несвободной страной Европы.

«В прошлом году власти ответили насилием на студенческие акции протеста вокруг Университета Богазичи, а также на ряд демонстраций с требованием защиты прав женщин и меньшинств», - отмечают авторы доклада.