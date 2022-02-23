Айкуи Арутюнян уверена: если госслужащие будут следовать новым правилам, их работа будет свободна от коррупции

Темой семинара стали новые правила поведения государственных служащих, разработанные Комиссией по предотвращению коррупции Армении на примере европейского опыта.

Председатель комиссии Айкуи Арутюнян уверена: если госслужащие будут следовать этим правилам, их работа будет свободна от коррупции.

«Они касаются таких возможных коррупционных рисков, как конфликт интересов, параллельно с должностью любая другая оплачиваемая работа, за исключением творческой работы, другие ограничения, а также совместная работа при наличии родственных связей и т. д.», - сказала она.

За исключением депутата, судьи, члена Высшего судебного совета, прокурора, следователя, у которых есть свои правила поведения, все государственные служащие в других государственных органах обязаны следовать новым правилам, которые, по мнению Арутюнян, будут утверждены в апреле. В случае их несоблюдения установлены меры ответственности - вплоть до увольнения.

«Конечно, за исключением тех случаев, когда конкретное поведение уже может содержать признаки конкретного преступления и повлечь за собой конкретное уголовное преследование и, как следствие, уголовную ответственность», - отметила председатель Комиссии по предотвращению коррупции.

Заместитель председателя Следственного комитета Арсен Айвазян в беседе с Радио Азатутюн сказал, что в структуре действуют правила поведения, которым должны подчиняться сотрудники. В настоящее время правила поведения находятся на стадии переработки. Чиновник сообщил, что были также зафиксированные нарушения.

«Как бы у отдельных органов ни было своих правил поведения, это не означает, что они могут сильно отличаться от других правил поведения, установленных государством для других государственных органов», - сказал Айвазян.

В сегодняшнем семинаре на тему «Кодекс поведения на пути становления системы добропорядочности» приняли участие представители различных государственных ведомств. Однако дискуссия прошла в закрытом режиме.