Я не собираюсь присоединяться к какой-либо политической силе - Арман Татоян

Арман Татоян, полномочия которого на посту омбудсмена Армении с завтрашнего дня прекращаются, намекнул, что не уходит из поля зрения общественности, но и не собирается присоединяться к какой-либо политической команде.

«Во время парламентских выборов были некоторые попытки, но они очень резко были отвергнуты. Поэтому и прекратились», - сказал он.

Татоян, избранный Национальным собранием 23 февраля 2016 года защитником прав человека Армении, продолжит свою общественную, правозащитную деятельность. «Связанную с правами жителей приграничья, с раскрытием основ геноцидной политики Азербайджана и и ее демонстрацией миру», - пояснил он.

Отметим, что согласно различным социологическим опросам, проведенным в Армении за последнее время, среди действующих чиновников Арман Татоян пользуется наибольшим доверием в обществе.

Правящая политическая сила часто высказывала критические оценки в адрес Татояна касательно последних событий как на границе, так и в судебно-правовой сфере. Завершающий свою деятельность омбудсмен подошел к этому вопросу дипломатично, предположив, что, возможно, чиновники не в полной мере осознают функцию института омбудсмена.

«Меня никогда не интересовало, понравится ли какому-либо чиновнику то, что я говорю, или нет. Потому что, если я буду руководствоваться этим, представляете, какая это будет катастрофическая ситуация для данной структуры?» - сказал Арман Татоян.

Кстати, закон позволяет Татояну еще один раз баллотироваться на должность омбудсмена. Его ответ на вопрос о том, такого предложения не было или он этого не захотел, был неоднозначным: «Я мог бы работать так, чтобы меня снова выдвинули. Более того, были ожидания, что, например, моя публичная деятельность прекратится или станет существенно более пассивной. В таких условиях такой шанс мог бы быть предоставлен. Естественно, я сделал свою работу так, как должен был ее сделать».

С завтрашнего дня Армана Татояна на посту омбудсмена сменит бывший заместитель министра юстиции Кристине Григорян, недавно избранная на эту должность исключительно голосами правящей фракции «Гражданский договор». Оппозиция бойкотировала выборы, утверждая, что Григорян будет защитником властей.