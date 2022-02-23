Ереван надеется, что российско-азербайджанская декларация даст дополнительную возможность продвинуть положения трехсторонних заявлений

Об этом сегодня заявил пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.

По словам Унаняна, это также может способствовать всеобъемлющему урегулированию нагорно-карабахского конфликта в рамках мандата сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

«Налаженное между Арменией и Россией межгосударственное союзническое сотрудничество, основанное на многовековой дружбе народов, носит самодостаточный характер, который никоим образом не обусловлен отношениями с третьими странами, если они не развиваются в ущерб армяно-российскому союзу. Об этом свидетельствует и история, и подписанные документы», - заявил представитель МИД Армении, отвечая на вопрос о позиции Армении в отношении подписания Декларации о союзническом взаимодействии между Москвой и Баку.

Ваан Унанян добавил, что Ереван и Москва на разных уровнях, в том числе на высоком и высшем уровнях, «предпринимают последовательные шаги по расширению отношений как в двустороннем, так и в многостороннем масштабе во благо развития двух стран в условиях гарантированной безопасности».

Состоящая из 43 пунктов Декларация, которая накануне была подписана в Москве лидерами России и Азербайджана, затрагивает ряд вопросов, касающихся российско-азербайджанского сотрудничества, в том числе военного, политического, экономического, медицинского, культурного и гуманитарного характера. В частности, Россия и Азербайджан договорились рассматривать возможность предоставления друг другу военной помощи.