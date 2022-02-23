Эрдоган: «Турция откроет границу, если Армения останется привержена процессу нормализации отношений»

«Анкара может открыть границы и восстановить дипломатические отношения, если Ереван будет привержен процессу нормализации отношений между двумя странами», - заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с журналистами в аэропорту, возвращаясь из Африки.

По его словам, в Анкаре знают, что у Армении «есть некоторые конкретные ожидания, такие как открытие границ и установление дипломатических отношений».

«Если Армения останется привержена идее продолжения процесса, начавшегося с назначения двух спецпредставителей, для нас больше не будет закрытых дверей», - сказал Эрдоган.

Первая встреча вице-спикера Национального собрания Армении Рубена Рубиняна и бывшего посла Турции в США Сердара Кылыча состоялась 14 января в Москве. Два спецпосланника должны провести вторую встречу завтра в Вене.