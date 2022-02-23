Оппозиция считает российско-азербайджанскую декларацию провалом власти. Власть пока не отреагировала

Власти Армении пока никак не отреагировали на подписание декларации о российско-азербайджанском союзническом взаимодействии. На сегодняшнем заседании правительства по этой теме также ничего не было сказано.

Провластный вице-спикер НС Акоп Аршакян, касаясь этого вопроса, лишь заверил, что текст декларации будет изучен и реакция не заставит себя долго ждать. Сам Аршакян не видит ничего спорного в том, что российская сторона устанавливает союзнические отношения с Азербайджаном.

Он отметил, что суверенное право каждой страны - развивать международные отношения так, как она считает нужным.

Документ, подписанный вчера в Москве лидерами России и Азербайджана и состоящий из 43 пунктов, затрагивает ряд вопросов, касающихся российско-азербайджанского сотрудничества, в том числе военного, политического, экономического, здравоохранительного и культурного характера. Две страны договорились рассмотреть возможность оказания друг другу военной помощи. Россия и Азербайджан, согласно декларации, уважают государственный суверенитет, территориальную целостность и неприкосновенность государственных границ друг друга.

Армянская парламентская оппозиция считает подписанную между Россией и Азербайджаном декларацию очередным провалом внешней политики действующей власти.

«Отношения с Россией капитально провалились, и мы наблюдаем это каждый день. Этот документ также показывает, что в отношениях что-то не так. Наши отношения с Европой ничуть не лучше, может быть, даже хуже, чем были», - сказал член фракции «Айастан» Артур Хачатрян.

Член оппозиционной фракции «Честь имею» Айк Мамиджанян считает, что этим документом армянская сторона понесла большую потерю. По мнению депутата, Армения не смогла стать предсказуемым и надежным союзником России на Южном Кавказе.

«Как так получилось, что России понадобилась еще одна страна в качестве союзника на Южном Кавказе? У меня много вопросов в связи с этим к нашему МИД и к так называемому субъекту, проводящему внешнюю политику», - сказал он.

Власти считают обвинения оппозиции необоснованными.