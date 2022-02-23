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Армения

Правительство обсуждает вопрос об отмене требования обязательного ношения масок

Правительство обсуждает вопрос об отмене требования обязательного ношения масок, на сегодняшнем заседании правительства заявил премьер-министр Никол Пашинян.

«Даже в закрытых помещениях у нас будет не режим обязательного ношения масок, а будет просто рекомендовано носить маску», - сказал Пашинян.

Это решение объясняется снижением числа больных ковидом в последние недели.

В то же время Пашинян задал главе Минздрава вопрос: «Уверены ли мы, что снижение числа заболеваний будет необратимым? Подробно ли это проанализировано? После снятия требования ношения масок не будет ли роста новых случаев?»

На это министр Анаит Аванесян ответила: «Основываясь на коэффициенте воспроизводства, да, мы прогнозируем, что в ближайшем будущем эта тенденция к снижению сохранится».

Министр отметила, однако, что ношение масок в медицинских учреждениях по-прежнему будет обязательным.

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