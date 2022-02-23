В Баку выразили недовольство упоминанием «Восточной Армении» в публикации МИД РФ о Туркманчайском договоре

Согласно распространенному в среду сообщению пресс-службы азербайджанского внешнеполитического ведомства, в МИД Азербайджана считают, что в публикации допущена ошибка, искажающая текст договора. В связи с этим в ведомстве выразили сожаление и удивление, передает ТАСС.

Как утверждают в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве, в тексте соглашения не упоминается понятие «Восточная Армения», использованное в публикации. «Считаем необходимым устранение допущенного искажения», - говорится в сообщении МИД Азербайджана.

22 февраля на страницах МИД России в Facebook были опубликованы материалы Историко-документального департамента министерства, посвященные годовщине подписания Туркманчайского мирного договора, завершившего русско-персидскую войну 1826-1828 годов.