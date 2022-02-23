Вопроса о признании Донецка и Луганска на повестке дня Армении не стоит – пресс-секретарь МИД

Об этом в ответ на запрос Радио Азатутюн заявил официальный представитель МИД Армении Ваан Унанян.

На вопрос, какова позиция Армении по последним развитиям в отношениях между Россией и Украиной, Унанян ответил так: «Мы, естественно, хотим, чтобы существующие проблемы между двумя дружественными [нам] государствами решались путем дипломатического диалога, переговоров, в соответствии с нормами и принципами международного права и на основе устава ООН. И мы надеемся, что будут предприняты необходимые шаги для снижения напряженности и поиска мирного разрешения ситуации».

Напомним, что отношения между Москвой и Киевом еще больше обострились после того, как Россия официально признала независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик на юго-востоке Украины.

Россия также подписала договора с «ДНР» и «ЛНР» о предоставлении им военной и другой помощи. А накануне Совет федерации Федерального собрания РФ официально разрешил президенту России Владимиру Путину использовать российские войска за рубежом.

Международное сообщество в основном осудило признание Москвой двух сепаратистских республик на юго-востоке Украины. Ряд западных стран уже объявили о введении санкций против Москвы.