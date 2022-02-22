В Армении обнаружен новый подтип BA2 штамма омикрон

Эпидемиолог Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Ромелла Абовян говорит, что Всемирная организация здравоохранения все еще изучает этот новый подтип. «Есть некоторые научные исследования, показывающие, что BA2 протекает гораздо тяжелее, в отличие от предыдущих подтипов», - сказала она.

По словам специалистов, если симптомы омикрона были больше похожи на симптомы при острой респираторной инфекции - насморк, кашель, высокая температура, то этот новый подтип начинается почти незаметно.

Главный врач Национального центра инфекционных болезней Наира Степанян напомнила, что больницы продолжают работать в загруженном режиме, свободных коек почти нет. На опыте их клиники они убедились, что хотя омикрон, по сравнению с дельтой, протекает легче, однако опасности те же самые, они в основном развиваются в течение часов.

«Осложнения были одинаковыми во время всех штаммов, это в основном тромбоэмболические осложнения - острые сердечно-сосудистые осложнения, респираторные осложнения, осложнения, связанные с поражением головного мозга», - сказала Степанян.

Согласно данным за последние сутки, ковид унес жизни еще 16 человек, зарегистрировано 753 новых случая инфицирования. На данный момент в стране от ковида лечатся более 12 тысяч человек.

Двухлетний опыт работы в Армении и международные исследования, по словам главного врача Национального центра инфекционных заболеваний, показывают, что люди выписываются из больниц в основном не выздоровевшими, а с улучшением. Поскольку ковид поражает все органы, после ковида у людей либо обостряются уже имеющиеся заболевания, либо возникают новые проблемы, в том числе обострения, связанные с психическим здоровьем, учащаются случаи инсультов, обостряются сердечно-сосудистые проблемы и т.д.

Омикрон всех подтипов опасен также для детей

Педиатр Минздрава Сергей Саргсян представил статистические данные: в январе-феврале зарегистрировано 39 189 случаев инфицирования среди лиц в возрасте 0-18 лет. На данный момент в республике госпитализированы 190 детей с ковидом, состояние 3 из них тяжелое, они находятся в отделении реанимации.

«Этот штамм, конечно, больше всего у детей вызывал поражение верхних дыхательных путей. Другими проявлениями были желудочно-кишечные расстройства, различные кожные проявления, единичные случаи в сочетании с другими заболеваниями, включая менингит», - в беседе с Радио Азатутюн сказал Саргсян.

В Армении полностью вакцинировано около 40% взрослого населения. По официальным данным, более 70% из более чем 12 тысяч человек, больных ковидом, не привиты. Более 80% госпитализированных также не вакцинированы.

96% врачей вакцинированы. Заместитель генерального директора Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Гаяне Саакян представила эффективность прививок в цифрах и напомнила, что в настоящее время в Армении имеются 6 вакцин.

«Вторую дозу получили около 890 тысяч человек, и только 3,6% из них стали ковид-положительными. Даже эта цифра, это процентное соотношение говорит о том, что прививки сегодня действительно эффективны и нужно продолжать процесс вакцинации», - сказала Саакян.

«Эпидемиологические статистические данные в эти дни нереалистичны, - отмечают эксперты и объясняют, почему: - Скажем, в одной семьей у нас есть положительный случай ковида. Остальные члены семьи, имея такие же симптомы, уже не тестируются и в новые случаи не включаются».

По показателям Евросоюза Армения на данный момент находится в самой опасной, темно-красной зоне. Представители Минздрава говорят, что по активности процесса вакцинации Армения почти сравнялась с соседней Грузией, хотя и начала массовую вакцинацию позже.