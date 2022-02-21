Заключение комиссии по изучению обстоятельств 44-дневной войны должно быть по возможности безупречным - Кочарян

Фракции «Айастан» и «Честь имею» бойкотируют работу комиссии. Об этом своем решении они заявили ранее, обосновав его тем, что власти не могут объективно расследовать свои же собственные действия.

Сегодняшнее заседание было открытым для журналистов, но только в самом начале.

В работах также принял участие бывший секретарь Совета безопасности Нагорного Карабаха, бывший командующий Армией обороны Нагорного Карабаха Самвел Бабаян. Вначале было представлено, как будет работать следственная комиссия.

«Сегодня, наверное, последняя открытая часть, я захотел, чтобы вы присутствовали, наша работа будет полностью закрытой», - сказал председатель парламентской комиссии по вопросам обороны и безопасности Андраник Кочарян, возглавляющий следственную комиссию.

Он сообщил, что работы комиссии будут вестись также за пределами Национального собрания, так как объемы изучаемого материала большие. «Естественно, в Министерстве обороны и других ведомствах у нас также будут системы, которые будут содействовать нам на протяжении всего рабочего процесса», - сказал Кочарян.

На сегодняшнем заседании присутствовали также родители военнослужащих, погибших и пропавших без вести в ходе 44-дневной войны. Кочарян сказал, что в процессе число приглашенных не будет ограничено и случайных людей не будет.

«При необходимости, если нужно будет, мы пригласим еще специалистов, чтобы наша работа была безупречной и чтобы ни у кого не возникло сомнений», - отметил он.

Председатель комиссии по вопросам обороны и безопасности заверил, что хотя работы следственной комиссии будут закрытыми, все будет зафиксировано на видеозаписях.

«Наше заключение, к которому мы придем, когда придем – трудно сказать, но это заключение должно быть по возможности безупречным. По апрельской войне у нас было заключение, но основное недовольство заключалось в том, что заключение было недоступно для общества, но для госструктур оно было доступно. Я думаю, что через какое-то время оно станет доступно также и для нашего общества. Это был наш первый опыт работы следственной комиссии», - сказал Андраник Кочарян.