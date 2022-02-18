Провластный депутат: «Неужели Роберт Кочарян не понимает выступлений Пашиняна?»

Из правящей партии «Гражданский договор» (ГД) ответили на заявления второго президента Армении Роберта Кочаряна, который утверждает, что действующие власти Армении намеренно избегают карабахского вопроса, чтобы армяне Карабаха больше не возлагали надежд на официальный Ереван, а пытались решить вопросы через российскую сторону.

В ГД заявили, что заявления Кочаряна не соответствуют действительности.

Провластный депутат Национального собрания Ваагн Алексанян недоумевает: неужели Роберт Кочарян не понимает выступлений премьер-министра Никола Пашиняна?

«Нужно посмотреть или послушать несколько последних пресс-конференций премьер-министра Никола Пашиняна, где тема карабахских переговоров вообще преобладает над всеми другими темами. О ней говорится больше всего как на пресс-конференциях, так и с трибуны Национального собрания», - в беседе с Радио Азатутюн заявил Алексанян.

«Я не знаю, то ли Роберт Кочарян не слушает эти пресс-конференции и выступления, то ли слушает, но не понимает их так же, как недавно он не понял выдвинутого против него обвинения в суде», - продолжил он.

По словам депутата от правящей партии, власти Армении добиваются урегулирования карабахского конфликта, которое должно быть продолжено в рамках Минской группы ОБСЕ.

Отметим, что на вчерашней пресс-конференции бывший президент Армении и Нагорного Карабаха Роберт Кочарян также подверг критике карабахские власти. «У меня сложилось впечатление, что все стороны не хотят обсуждать эту чувствительную, сложную тему. Армения вообще избегает говорить об этом вопросе…. У меня сложилось впечатление – и я буду рад, если ошибусь в этом вопросе, - что власти Карабаха не хотят заострять эту тему, чтобы не портить отношения [с властью в Армении]», - заявил он.

На вчерашней пресс-конференции Роберт Кочарян вновь не исключил, что возможным решением нынешних проблем Армении могло бы стать присоединение к Союзному государству России и Беларуси.

Ваагн Алексанян подчеркнул, что вопрос о присоединении к Союзному государству России и Беларуси на повестке Армении не стоит.