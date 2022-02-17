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Армения

В Армении обсуждается вопрос ослабления противоэпидемических ограничений с 1 марта

Власти Армении рассматривают возможность ослабления противоэпидемических ограничений с 1 марта. Об этом сегодня после заседания правительства сообщила министр здравоохранения Анаит Аванесян, не уточнив, однако, какие именно ограничения будут сняты.

«По части ограничений на данный момент наша профессиональная команда анализирует, какие изменения мы должны внести с 1 марта. В течение ближайшей недели мы сообщим, какие ограничения останутся, а какие будут сняты», - сказала Анаит Аванесян.

Сейчас в Армении действуют требования ношения масок в закрытых помещениях, представления справки о вакцинации или отрицательного результата ПЦР-теста для работающих граждан, а также при посещении общественных мест. Последнее требование, касающееся посещения общественных мест, вступило в силу несколько недель назад, 22 января.

Касаясь последних ужесточений, Аванесян отметила: «В условиях стремительного распространения штамма «омикрон» в январе, по нашему мнению, эти ограничения стали определенным сдерживающим механизмом и в каком-то смысле также стимулировали вакцинацию, но мы видим, что в случае с «омикроном», поскольку число заболевших очень велико, а по нашим правилам и показаниям после заболевания должен пройти хотя бы месяц перед тем, как гражданин пойдет на вакцинацию, поэтому мы ожидаем, что со следующей недели темп вакцинации вернется в нормальным показателям».

Официальная статистика также свидетельствует о том, что темп вакцинации в последние недели не увеличился, а снизился, хотя власти надеялись, что благодаря новым ужесточениям в январе вакцинируются больше людей.

Так, например, спустя 24 дня после введения правила о доступе в общественные места по QR-кодам в Армении первую дозу получили 67 тысяч граждан. А за весь декабрь, до введения новых ужесточений, по официальным данным, первую дозу получили 100 тысяч граждан. А с октября, когда вакцинация для работающих граждан стала обязательной, ежедневно прививалось даже до 20 тысяч человек.

Специалисты считают нынешний темп вакцинации недостаточным

«Мы вакцинируем менее 5000 человек в неделю, что, конечно, очень плохо», - сказал преподаватель кафедры общественного здоровья и здравоохранения Ереванского государственного медицинского университета (ЕГМУ) Давид Мелик-Нубарян.

Спустя почти год после начала вакцинации, несмотря на различные шаги, предпринятые правительством, Армения по уровню вакцинации остается последней в регионе, значительного роста показателей не наблюдается. На данный момент полностью вакцинированы только 30% всего населения, причем меньше всего те, кто в группе риска - 15%.

Говоря о госпитализированных с ковидом, Аванесян подчеркнула, что 88% из них – непривитые граждане, у которых болезнь протекает довольно тяжело. Хотя известно, что «омикрон», в отличие от предыдущих штаммов, протекает легче, однако много также тяжелых случаев, больницы работают в интенсивном режиме.

«По результатам еженедельного исследования, циркулирующим в Армении штаммом на 90% является штамм «омикрон», это означает, что и случаи госпитализации, и, к сожалению, летальные исходы связаны именно со штаммом «омикрон»», - отметила министр здравоохранения.

По сообщению Минздрава, в данный момент в тяжелом состоянии находятся 613 человек, в крайне тяжелом – 152 человека, еще 59 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Ковид в Армении уже унес жизни 8 253 человек.

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