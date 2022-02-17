В Армении обсуждается вопрос ослабления противоэпидемических ограничений с 1 марта

«По части ограничений на данный момент наша профессиональная команда анализирует, какие изменения мы должны внести с 1 марта. В течение ближайшей недели мы сообщим, какие ограничения останутся, а какие будут сняты», - сказала Анаит Аванесян.



Сейчас в Армении действуют требования ношения масок в закрытых помещениях, представления справки о вакцинации или отрицательного результата ПЦР-теста для работающих граждан, а также при посещении общественных мест. Последнее требование, касающееся посещения общественных мест, вступило в силу несколько недель назад, 22 января.

Касаясь последних ужесточений, Аванесян отметила: «В условиях стремительного распространения штамма «омикрон» в январе, по нашему мнению, эти ограничения стали определенным сдерживающим механизмом и в каком-то смысле также стимулировали вакцинацию, но мы видим, что в случае с «омикроном», поскольку число заболевших очень велико, а по нашим правилам и показаниям после заболевания должен пройти хотя бы месяц перед тем, как гражданин пойдет на вакцинацию, поэтому мы ожидаем, что со следующей недели темп вакцинации вернется в нормальным показателям».

Официальная статистика также свидетельствует о том, что темп вакцинации в последние недели не увеличился, а снизился, хотя власти надеялись, что благодаря новым ужесточениям в январе вакцинируются больше людей.

Так, например, спустя 24 дня после введения правила о доступе в общественные места по QR-кодам в Армении первую дозу получили 67 тысяч граждан. А за весь декабрь, до введения новых ужесточений, по официальным данным, первую дозу получили 100 тысяч граждан. А с октября, когда вакцинация для работающих граждан стала обязательной, ежедневно прививалось даже до 20 тысяч человек.

Специалисты считают нынешний темп вакцинации недостаточным

«Мы вакцинируем менее 5000 человек в неделю, что, конечно, очень плохо», - сказал преподаватель кафедры общественного здоровья и здравоохранения Ереванского государственного медицинского университета (ЕГМУ) Давид Мелик-Нубарян.

Спустя почти год после начала вакцинации, несмотря на различные шаги, предпринятые правительством, Армения по уровню вакцинации остается последней в регионе, значительного роста показателей не наблюдается. На данный момент полностью вакцинированы только 30% всего населения, причем меньше всего те, кто в группе риска - 15%.

Говоря о госпитализированных с ковидом, Аванесян подчеркнула, что 88% из них – непривитые граждане, у которых болезнь протекает довольно тяжело. Хотя известно, что «омикрон», в отличие от предыдущих штаммов, протекает легче, однако много также тяжелых случаев, больницы работают в интенсивном режиме.

«По результатам еженедельного исследования, циркулирующим в Армении штаммом на 90% является штамм «омикрон», это означает, что и случаи госпитализации, и, к сожалению, летальные исходы связаны именно со штаммом «омикрон»», - отметила министр здравоохранения.

По сообщению Минздрава, в данный момент в тяжелом состоянии находятся 613 человек, в крайне тяжелом – 152 человека, еще 59 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Ковид в Армении уже унес жизни 8 253 человек.