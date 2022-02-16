Перед офисом ООН в Ереване прошла акция протеста против искажения армянского историко-культурного наследия в Карабахе

На фоне продолжающейся неопределенности вокруг миссии ЮНЕСКО по сбору фактов в регионе карабахского конфликта, сегодня перед офисом ООН в Ереване группа граждан выразила обеспокоенность в связи с опасностью, грозящей армянскому историко-культурному наследию на территориях, перешедших под контроль Азербайджана.

«В очередной раз лично я не могу молча наблюдать за тем, как искажается история», - сказала Радио Азатутюн одна из участниц акции протеста, Сарине Айриян. - Это личный вопрос, касающийся меня, потому что я была в большинстве тех исторических и культурных мест, в Грчаванке, в Дизапайте, Катаро... Что поделать, что была война, и исход был такой, оккупировали территории. Это не значит, что надо быть неотесанными, дикими и вообще стереть культурные следы».

Причиной беспокойства протестующих стали недавние заявления официального Баку, который ставит под сомнение принадлежность Армянских апостольских церквей, находящихся на перешедших под контроль Азербайджана территориях, утверждая, что они албанские, и отмечая, что «армяне оставили следы на памятниках, которые необходимо удалить».

Инициатива создания в Баку рабочей группы по удалению армянских надписей с церквей была осуждена Ереваном и Степанакертом, а также Армянской Апостольской церковью.

В этом контексте армянская сторона считает крайне актуальным визит в регион ознакомительной миссии Организации ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Известно, что вопрос защиты культурного и религиозного наследия обсуждался в ходе видеоконференции лидеров Армении, Азербайджана, Франции и председателя Европейского совета 4 февраля, и, согласно источнику Радио Азатутюн, Брюссель выразил готовность содействовать размещению оценочной миссии ЮНЕСКО в Армении и Азербайджане.

Однако после войны ЮНЕСКО ни разу не побывала в регионе, и неизвестно, когда наконец миссия по сбору фактов будет направлена в регион. Вчера в пресс-службе ЮНЕСКО «Арменпресс» лишь сообщили, что ведется работа для направления в Нагорный Карабах независимой технической миссии, подчеркнув, что на данный момент для этого нет необходимых условий. Какие конкретно возникли проблемы, в ЮНЕСКО не уточнили, лишь добавили, что обсуждения продолжаются. В МИД Армении также пока не комментируют причину, по которой визит ЮНЕСКО в регион никак не может состояться.

Между тем, представители гражданского общества Армении требуют от международных структур проследить за тем, чтобы визит миссии был незамедлительно организован.



«Если сегодня мы не будем бороться против этого, не донесем эту проблему до всех возможных международных структур, в основном до ЮНЕСКО, поскольку эта организация имеет обязательства в данном вопросе, то завтра мы просто потеряем армянскость в Арцахе, потому что азербайджанцы хотят стереть армянский след в Арцахе», - сказала председатель образовательного центра «За равные права» Гаяне Абрамян.

В представительстве ООН в Армении Радио Азатутюн сообщили, что этот вопрос не в их компетенции, они находятся на связи с ЮНЕСКО и если будут иметь четкую информацию, то сообщат.

По официальным данным, вследствие войны осенью 2020 года под контролем Азербайджана оказались не менее 1456 памятников, в том числе 161 монастырь и церковь и 591 хачкар. Армянская сторона не раз поднимала вопрос о повреждении и уничтожении армянских культурных памятников, находящихся на подконтрольных Азербайджану территориях. В свою очередь азербайджанская сторона обвиняет в вандализме армян.