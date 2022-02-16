Посол США в Турции приветствует новый процесс нормализации отношений между Арменией и Турцией

Вступивший в прошлом месяце в должность посла Флейк в интервью турецкому информагентству Anadolu, обратившись к внешнеполитической повестке дня Анкары, затронул процесс нормализации армяно-турецких отношений.

«Мы с удовлетворением воспринимаем этот процесс. Первая встреча [спецпредставителей], прошедшая в Москве, а также предстоящая встреча в Вене нас очень радуют. Эти процессы, безусловно, ободряют. Возобновление авиарейсов Стамбул-Ереван – это также важный сигнал», - сказал посол.

Кандидатура Джеффри Флейка на посту посла США в Турции была утверждена Сенатом в октябре прошлого года. В начале января он прибыл в Анкару, сменив посла Дэвида Сатерфилда.

Депутат парламента Турции армянского происхождения Гаро Пайлан считает этот новый диалог Ереван-Анкара окном возможностей. Во время своего вчерашнего выступления в парламенте он напомнил о неудачных попытках урегулирования отношений в 1993-м и 2009 годах, подчеркнув, что сейчас появилась новая возможность для мира.

«Сейчас, после того бедствия, после войны, все получили урок, и мы снова вступаем в период дум о мире. Сейчас идут переговоры между Арменией и Азербайджаном, идет процесс нормализации отношений между Арменией и Турцией. И я вижу, что все турецкие политические партии поддерживают эту повестку дня. Окна возможностей могут быть преходящими, железо нужно ковать горячо. Поскольку мы все проиграли в войне, мы можем выдвинуть такое видение, чтобы мы все победили. Мы можем нормализовать наши отношения с Арменией. Проблемы могут быть, но мы можем иметь дипломатов с обеих сторон, открыть границы, запустить региональные экономические программы, от которых выиграют обе стороны. От этого выиграют и народ Армении, и народ Турции», - сказал Пайлан.

К нормализации отношений между двумя странами положительно относятся также жители приграничных с Арменией районов Турции, внимательно следящие за переговорным процессом. Информагентство Anadolu побеседовало с жителями района Акьяка провинции Карс на армяно-турецкой границе, которые помнят те времена, когда еще действовала железная дорога Гюмри-Карс.

Илим Гёкташ, проработавший на железной дороге до закрытия границы в 1993 году около 6 лет, надеется, что границы будут вновь открыты, в регионе воцарятся мир и экономическое процветание.

«В то время из Армении привозили уголь, семена подсолнуха, хлопок и железо. Многие жители этого района в то время работали на границе. Мы перемещали грузы, прибывавшие из Армении и России, в турецкие вагоны. Мы были очень заняты, поезд приходил утром и вечером и привозил около 600 тонн груза, 1200 тонн в день. Сейчас приграничной торговли у нас нет, мы хотим, чтобы границы открылись, чтобы снова была торговля. Открытие границ приведет к оживлению в этом регионе», - сказал Гёкташ.

Бизнесмен Алиджан Алибейоглу, учредитель одного из местных телеканалов, считает, что открытие границ создаст широкие торгово-экономические возможности. «Идущие отсюда железная и автомобильная дороги открывают для нас рынок не только в Армению с населением в 3 миллиона человек, но в Китай и Сибирь по бывшему Шелковому пути. От открытия границы выиграют Карс и города этого региона», - сказал бизнесмен.

Процесс нормализации отношений с Арменией также находится в центре внимания высшего руководства Турции. По сообщениям турецких СМИ, в Анкаре на заседании правительства под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана сегодня также обсуждается нынешнее состояние армяно-турецких переговоров на уровне спецпредставителей.

Армянский и турецкий спецпосланники Рубен Рубинян и Сердар Кылыч встретятся во второй раз 24 февраля в Вене. Первая встреча состоялась в Москве 14 января. Армянская сторона заявила, что на этот раз ожидает более предметного обсуждения в направлении установления дипломатических отношений и открытия границ.