В отчете Heritage об экономических свободах Армения остается в группе умеренно свободных стран

Баллы экономических свобод в отчете присуждаются на основе исследований четырех ключевых областей или принципов: верховенство закона, ограниченное государственное вмешательство, эффективность регулирования и свободный рынок.

Согласно опубликованным показателям, в Армении было зарегистрирован прогресс только в двух сферах – добросовестности управления и финансовой свободы, а по восьми сферам показатели снизились. Самые низкие баллы даны эффективности судебной системы, а показатели финансово-инвестиционных свобод остались на прежнем уровне.

В области верховенства закона в отчете констатируется, что, несмотря на то, что страна унаследовала слабый уровень верховенства закона и судебной системы, законодательство Армении защищает право собственности и обеспечивает базовые рамки гарантированного кредитования.

Относительно судебной системы отмечается, что суды сталкиваются с систематическим политическим влиянием. Согласно авторам отчета, судебная система Армении подрывается вследствие неэффективности и институциональной коррупции. Несмотря на усилия правительства по усилению борьбы с коррупцией, коррупция остается системной, говорится в отчете фонда Heritage.

За последние пять лет отмечается нарушение тенденций экономических свобод, а в связи с резким снижением свободы труда и бизнеса на 5 баллов с 2017 года Армения выпала из преимущественно свободной группы и находится в группе умеренно свободных стран.

В общей таблице Армения находится между Италией и Сербией. Лидером в регионе является Грузия, которая входит в группу преимущественно свободных стран. Несмотря на падение на 5,4 пункта, Грузия находится на 26-м месте сразу после США. Большее снижение индекса экономических свобод зарегистрировано в Азербайджане – 8,5 пункта. Азербайджан находится на 75-м месте в той же группе, что и Армения – умеренно свободные страны. Турция занимает 107-е место, Россия – 113-е место. Обе страны относятся к группе преимущественно несвободных стран.

По уровню экономических свобод фонд Heritage делит страны мира на пять групп: свободные, преимущественно свободные, умеренно свободные, преимущественно несвободные и репрессивные. В отчет включены 177 стран. Свободными считаются только семь стран. Тройка лидеров выглядит так: Сингапур, Швейцария, Ирландия. А Куба, Венесуэла и Северная Корея находятся в нижней части списка. Ряд стран, в том числе Афганистан, Сомали и Сирия, авторами доклада исследованы не были.