В последние недели в Армении увеличивается также число смертей от ковида

Петрос Манукян, заместитель директора ереванского медицинского центра «Сурб Григор Лусаворич», уже два года обслуживающего только больных ковидом, говорит, что во время волны «омикрона» увеличилось и число людей, нуждающихся в госпитализации. Больница и сегодня продолжает работать в перегруженном режиме.

«Все отделения, начиная с реанимации и заканчивая всеми остальными развернутыми инфекционными отделениями, работают в перегруженном режиме. Коечный фонд, можно сказать, в течение дня полностью заполняется больными, свободных коек у нас почти нет. Конечно, часто происходят выписки, и на место выписанных пациентов мы снова принимаем больных», - сказал Манукян.

В медицинском центре «Сурб Григор Лусаворич» в основном проходят лечение пациенты, находящиеся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. По словам замдиректора медцентра, у подавляющего большинства обратившихся в больницу есть сопутствующие заболевания.

«В отличие от предыдущей волны, когда преобладали молодые люди, граждане среднего возраста с тяжелым поражением легких, тяжелой дыхательной недостаточностью, у которых было очень неконтролируемое и резкое ухудшение состояния, на данном этапе картина несколько иная. Стало больше людей с различными сопутствующими заболеваниями, и очень часто основной причиной смерти являются сопутствующие заболевания, которые осложнились на фоне ковида. Среди пациентов, переведенных к нам, зарегистрированы случаи острого инфаркта миокарда, случаи инсульта и других осложнений, сопровождаемые коронавирусной инфекцией. Неважно, был ли это штамм «омикрон» или «дельта». Если мы сегодня зафиксируем как преобладающий «омикрон», все равно у нас есть множество тяжелых больных с осложнениями», - сказал Манукян.



Минздрав сегодня представил статистику, согласно которой 75% тех, у кого положительный тест на коронавирус, 82% госпитализированных и 78% находящихся в тяжелом состоянии не вакцинированы. И хотя в стране продолжается процесс вакцинации, по этому показателю Армения по-прежнему является аутсайдером региона, привито всего 30% населения страны.



В аналитическом центре Ереванского государственного медицинского университета каждую неделю изучают динамику смертности на 1 млн населения в 5 наиболее вакцинированных и 5 наименее вакцинированных странах Евросоюза. Преподаватель кафедры общественного здоровья и здравоохранения университета Давид Мелик-Нубарян говорит, что исследование они начали в декабре, когда в Европе начал быстро распространяться штамм «омикрон».

«В Дании, одной из самых вакцинированных стран Евросоюза, с 1 декабря до сих пор на 1 млн человек зарегистрирована 191 смерть, а, например, в наименее вакцинированной Болгарии - более 900 смертей. То есть, мы видим, что в 7 раз больше», - сказал Мелик-Нубарян.



Таким образом, согласно исследованию, в странах с высоким высоким показателем вакцинации число смертей в несколько раз ниже, в странах с низким уровнем вакцинации заметен рост числа смертей.

«Последняя колонка - Армения, цифры низкие, но я хочу, чтобы люди знали, что эти низкие цифры не должны вводить нас в заблуждение, потому что четвертая волна закончилась где-то в декабре, а пятая волна еще не началась. То есть, эти сравнительно низкие показатели в Армении относятся к относительно спокойному периоду между волнами, а сейчас мы уже видим, что, к сожалению, каждый день вследствие ковида умирают более десятка человек», - сказал Давид Мелик-Нубарян.



В настоящее время в Армении бесплатно используются 5 видов вакцин: британско-шведская «АстраЗенека», российский «Спутник V», китайская «Синофарм», американские «Модерна» и «Пфайзер».