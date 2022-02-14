Из-за строительства дороги М6 жители полустанка Ахпат могут лишиться единственного источника дохода

Ранее утвержденный проект, по которому дорога должна была быть расширена в этой части путем взрыва скалы, затем был изменен - было принято решение построить мост через реку. Но позже и этот вариант был отвергнут, и было решено расширить межгосударственную дорогу за счет сужения реки. Сейчас в реку насыпают грунт, чтобы построить по нему дорогу.

В этом случае с весенним паводком неизбежно более сотни фруктовых деревьев на другом берегу реки окажутся подтоплены, и приносящие доход сады жителей уже будет не спасти. И без того прошлой весной из-за сваленного в реку строительного мусора вода подтопила сады и выкорчевала некоторые деревья, сказала одна из садоводов, Эмма Матосян.

«На данный момент, фактически, повреждений нет, не затапливает. Но, учитывая весенние разливы реки, эрозивный, разрушительный характер работ, понятно, что наши сады будут затоплены и будет нанесен ужасный ущерб», - отметила она.

Когда-то на этой территории находились общежития, где жили железнодорожники. Затем они были приватизированы и стали собственностью четырех семей. Сначала они считались жителями села Ахпат, теперь же являются членами общины Алаверди. Жители говорят, что легально арендовали свои сады у общины, регулярно платят за аренду и занимаются садоводством.

75-летний Владимир Конян родился в одном из домов возле станции Ахпат. Его предки также занимались здесь сельским хозяйством. Теперь он переживает о том, что будет, если река приблизится к их садам.

В ответ на письменный запрос Радио Азатутюн в фонде «Дорожный департамент», который является заказчиком строительства, сообщили, что «примыкающий к участку скальный массив очень высокий, более 70 метров, и разрушение его части могло привести к ослаблению всей скалы, спровоцировав опасный, неожиданный камнепад и даже самопроизвольное обрушение всего массива, в результате чего осколки скалы надолго перекрыли бы не только передвижение по межгосударственной дороге, но и скорее всего, также русло реки».

От варианта строительства моста также отказались: «Вариант обхода по мосту предполагал строительство новой дороги по левому берегу реки, по участку между рекой и железной дорогой. Этот вариант не был принят, так как эта доступная безопасная территория не позволяет обеспечить проектные нормы новой дороги. Более того, переброска строительной техники и проведение строительных работ на этой доступной территории практически невозможны».

Жители требуют от государства хотя бы компенсации за свои деревья, которые они могут потерять уже весной. Соня Конян, у которой на этой территории посажены десятки деревьев - от гранатов до инжира и грецких орехов, говорит, что не смирится с потерей, будет бороться.

Между тем, в Дорожном департаменте заявляют, что не будут выплачивать компенсацию за все деревья, потому что они были посажены без учета установленных норм. «Жители превратили в сады не только территорию, находящуюся в зоне ежегодного разлива реки, но и в расчетной зоне максимального разлива. Землепользователи должны были быть осведомлены или регулярно информироваться со стороны предоставляющих землю в пользование о риске максимальных разливов реки, следовательно, в случае паводка риск повреждения садов, находящихся в расчетной зоне, несут землепользователи», - заявили в ведомстве.

В Дорожном департаменте также сообщают, что в настоящее время проводится расчет и инвентаризация той территории, которая после сужения русла реки может считаться расчетной зоной максимального разлива. В случае разлива реки будет рассчитан и возмещен только ущерб, нанесенный садам на этой территории, говорится в ответе Дорожного департамента.

Конечный срок строительства межгосударственной дороги М6, продолжающегося более трех лет, уже трижды переносился. На данный момент строительство дороги Туманян-Баграташен остановлено практически на всех участках. Строители говорят, что в некоторых местах, где земляные работы завершены, они ждут потепления для того, чтобы начать асфальтирование. На других участках причиной остановки работ являются проектные изменения.