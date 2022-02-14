Не исключено, что премьер-министр станет одним из первых приглашенных в следственную комиссию по изучению обстоятельств 44-дневной войны

Уже после заседания в беседе с журналистами члены комиссии от правящей фракции не исключили, что одним из первых приглашенных в следственную комиссию будет премьер-министр Никол Пашинян.

«Это желание Никола Пашиняна, и не только Никола Пашиняна. И как же наши оппозиционные коллеги упустили такую возможность? Могли бы задавать какие угодно вопросы и столько часов, сколько захотели бы», - сказал Андраник Кочарян.

Оппозиционные фракции «Айастан» и «Честь имею» ранее заявили, что решили не участвовать в работах комиссии. Они обосновали это решение так: власти не могут объективно расследовать свои же собственные действия.

«Объективное расследование возможно тогда, когда большинство в комиссии по расследованию не принадлежит к той политической силе, во время правления которой Азербайджан развязал войну против Армении и Республики Арцах», - заявил член оппозиционной фракции «Айастан» Гегам Манукян.

Депутаты от оппозиции покинули зал заседаний комиссии, не исключив, что в какой-то момент могут принять участие в заседаниях. «Если в какой-то момент мы сочтем это целесообразным, можем прийти и принять участие», - сказал оппозиционный депутат.

Депутаты как члены комиссии также могут ознакомиться с любыми документами и записями комиссии по расследованию. Председатель комиссии Андраник Кочарян увидел здесь проблему.

«Я не понял, вы по своему желанию будете решать, в какой момент принять участие, а в какой - нет? Так не бывает», - сказал Кочарян.

Андраник Кочарян утверждает, что бойкот оппозиции не может вызвать недоверия к комиссии, но он недоволен решением коллег. Из бесед, предшествовавших заседанию, он сделал вывод, что оппозиционные депутаты хотят принять участие в работах комиссии.

«Если наши коллеги-оппозиционеры или Роберт Кочарян не позволил им прийти и открыто задать свои вопросы любому чиновнику, ознакомиться с любым документом, это уже говорит о качестве оппозиции», - заявил он.

Депутат от оппозиции Гегам Назарян, потерявший во время 44-дневной войны сына, возражает, что больше всего в раскрытии всех обстоятельств войны заинтересован именно он, но не видит для этого предпосылок. Даже в названии комиссии он видит проблему.

«Создается комиссия по расследованию обстоятельств развязанных 27 сентября боевых действий... кем развязанных, каких боевых действий? Даже это начало они уже заложили неправильно», - отметил Назарян.

«Разве неясно, что со стороны Азербайджана? Но может выясниться, что эта война была развязана не только со стороны Азербайджана», - ответил Андраник Кочарян.

Оппозиционеров также беспокоит состав экспертов, привлеченных к работе комиссии. Как может Арцрун Ованнисян, который 44 дня уверял армянскую общественность в победе, провести объективное расследование, спрашивают они?

«Арцрун Ованнисян владеет очень большим объемом информации. Вы сейчас говорите о том имидже, который попытались создать вокруг Арцруна Ованнисяна. Арцрун Ованнисян, как носитель информации Минобороны того времени будет очень ценен в ходе работы нашей комиссии», - ответил Андраник Кочарян.

Ранее говорилось также о желании властей привлечь к работе комиссии представителей внепарламентских сил. Сегодня председатель комиссии пояснил, что этот вопрос будет решаться в процессе. «На данный момент никакие внепарламентские силы не привлечены», - сказал Кочарян.

Дальнейшие заседания комиссии пройдут в закрытом режиме. Срок полномочий комиссии - шесть месяцев, по предложению комиссии он может быть продлен решением Национального собрания лишь один раз - еще на шесть месяцев.