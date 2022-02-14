«Это землетрясение стало самым сильным после Спитакского» - Сос Маргарян

Вчера поздно вечером в Грузии и Армении произошло землетрясение силой 6-7 баллов. По сообщению МЧС, в Армении оно ощущалось в основном в Ереване, Ширакской, Лорийской и Арагацотнской областях. Обрушения были, но в небольших объемах. В столице было зарегистрировано лишь 5 случаев, в частности, со зданий в Вардашене и на улице Арцаха посыпались камни, в нескольких квартирах появились трещины.

За вчерашним землетрясением уже последовало более 160 афтершоков. Специалисты не видят в них большой опасности. Однако директор ГНКО «Территориальная служба сейсмической защиты» Сос Маркарян подчеркивает, что вчерашнее землетрясение магнитудой 5,2 было «умеренно сильным» и стало самым сильным после Спитакского землетрясения 1988 года.

«Да, это землетрясение является самым сильным после Спитакского. Но это землетрясение - обычное землетрясение, очень типичное. Просто из-за того, что магнитуда высокая, многие его почувствовали и испугались. С другой стороны, вроде бы 5,2 и не мало, но, слава Богу, каких-то серьезных последствий нет», - сказал Маркарян.

Однако даже небольшие обрушения могут представлять серьезную опасность, особенно для аварийных зданий.

Дом 68а на 6-й улице в Вардашене – как раз одно из таких зданий. На этот раз камни посыпались с балкона второго этажа. Еще свежи следы землетрясения, произошедшего ровно год назад, они видны даже для неспециалистов. По утверждению жильцов, в течение года не велось никаких работ по укреплению здания, переселению жильцов в другое место, изменения произошли только на бумаге - вместо 3-й степени зданию была присвоена 4-я степень аварийности.

«Мы живем в страхе и ужасе», - говорят жильцы дома.

В Ширакской области, где еще не полностью устранены следы катастрофического землетрясения 1988 года, перепуганные люди ночевали на улицах. Здесь в отчаянном положении оказались в особенности жильцы аварийных домов.

«Я не знаю, позади ли опасность или повторится снова. Даже стыдно… Я пойду в областную администрацию и не уйду оттуда», - сказала Радио Азатутюн одна из жительниц города.

Такая же картина наблюдалась и в Лорийской области: небольшие обрушения - на первый взгляд, однако необратимые опасные последствия для уже обветшавшего и поврежденного здания.

«Честно говоря, царит ситуация запущенности. Кто как хочет меняет планировку в своем доме, может снести несущую стену и снизить прочность здания», - отметил другой наш собеседник.

Здания, построенные в советское время, не выдержат более сильных толчков

Сейсмологи неоднократно отмечали, что не только аварийные здания, но и вообще здания, построенные в советские годы, не выдержат более сильных толчков. Эти здания строились по другим критериям, фактически не учитывавшим региональную сейсмическую опасность. В советские годы здания строились так, чтобы выдерживать землетрясения силой 7-8 баллов, между тем, по мнению специалистов, их нужно было строить с расчетом на 9-10 баллов.

Директор Службы сейсмической защиты признает, что здания, построенные в советские годы, сейсмически уязвимы.

«Большинство проблем исходит из этого. Мы все понимаем, что это дорогостоящая и требующая времени проблема. Что касается строительства, которое ведется сегодня, отмечу, что, во-первых, наши специалисты, конечно, участвуют в проектных работах, анализе и т. д., но все поле – разрешение на строительство и прочее, регулируется Градостроительным комитетом. Много копают, мало копают… к нам тоже поступает много звонков от жителей. Но можно с большой долей уверенности сказать, что я не думаю, что допускаются большие нарушения, потому что это ведет к дальнейшим шагам. То есть, копают столько, сколько разрешено», - сказал Сос Маркарян.

Кстати, достаточно в течение 10 минут прогуляться по городу, чтобы увидеть десятки измененных зданий: где-то пристроили или увеличили балкон, где-то достроили еще один этаж, где-то вырыли более глубокий подвал. Государственные структуры ищут виновных в разных местах и лишь спешат успокоить, что новые здания строятся с учетом 9-10-балльных землетрясений. А что будет со старыми зданиями? На этот вопрос в ведомствах нет четкого ответа.