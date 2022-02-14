Карасин: Главы стран должны без парламентов решать вопрос об участии войск в миссиях ОДКБ

«[Необходимо] пойти по линии законодательного оформления права высшего руководства страны, главнокомандующего без какого-либо дополнительного обсуждения в парламентских комитетах и в парламентах [использования вооруженного контингента своей страны в миссиях ОДКБ]. Это требование времени. Потому что ситуация может развиваться по-разному», - сказал сенатор на круглом столе, посвященном международному сотрудничеству в борьбе с глобальными вызовами и угрозами, передает ТАСС.

Он напомнил, что речь об этом шла на недавней встрече председателей комитетов по международным делам стран - членов ОДКБ.

«Там вполне четко с нашей стороны прозвучал вопрос о том, что надо избегать тех случаев, как это было в двух из стран ОДКБ, когда парламенты вынуждены были дважды собираться, потому что с первого раза не получилось проголосовать за использование вооруженного контингента в единой группировке ОДКБ. В частности, это было в Киргизии и в Армении», - отметил Карасин.

Парламентарий добавил, что, по его ощущениям, это предложение «с пониманием было принято». «Но такую работу надо проводить и доводить до конца <...> Мы над этим поработаем», - сказал он.

Ранее глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сказал, что участники совещания председателей профильных комитетов и комиссий парламентов стран - членов ОДКБ обсудили изменение национальных законодательств для более оперативного реагирования на вызовы, которые встают перед организацией. По его словам, в России ратифицированного соглашения об ОДКБ достаточно и в парламенте не нужно принимать дополнительные решения о вводе миротворческих сил, а в Киргизии и Таджикистане дело обстоит иначе, что «иногда затрудняет принятие оперативного решения».