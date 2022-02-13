На фоне возникших проблем в Грузии в Армении создана рабочая группа по вопросам экспорта армянского мацуна

Необходимость такой группы возникла на фоне проблем с экспортом армянского кисломолочного продукта, возникших в последнее время в Грузии.

После проведения законодательных изменений в Армении необходимо будет зарегистрировать мацун в качестве «географического указания», после чего начнутся переговоры с грузинской стороной по вопросу о взаимном признании грузинского мацони и армянского мацуна. Об этом Радио Азатутюн сообщила исполняющая обязанности главы Офиса интеллектуальной собственности Министерства экономики Армении Кристине Гамбарян.

«Сейчас внесена поправка в закон о географических указаниях, которая изменила определение географического указания, что позволит производителям регистрировать название «мацун» в качестве географического указания. После этого мы надеемся, что в результате переговоров с грузинской стороной мы сможем взаимно признать и название «мацони» на нашей территории, в Республике Армения, и наше название «мацун» в Республике Грузия. Грузинская сторона представила нам соглашение под названием «Соглашение о взаимном признании и охране географических указаний Республики Армения и Республики Грузия»», - сказала Гамбарян.

Экспортеры молочных продуктов из Армении в последние месяцы столкнулись с проблемами при транспортировке продуктов с маркировкой «мацун» через Грузию. Грузинские таможенники останавливали грузы, мотивируя это тем, что товар с географическим указанием «мацун» можно легко спутать с грузинским «мацони», которое зарегистрировано в Грузии в качестве географического указания с 2012 года.

«До 2021 года для наших производителей никаких проблем не возникало. Почему препятствия возникли сейчас? У меня нет ответа на этот вопрос. Во всяком случае, грузинская сторона утверждает, что стали более жестко подходить к защите интеллектуальной собственности и что это является частью их политики», — отметила Гамбарян.

В Министерстве экономики Армении также утверждают, что не так, чтобы они столкнулись с проблемой недавно или же до этого не предпринимались никакие шаги. Еще в 2011 году Агентство интеллектуальной собственности при Министерстве экономики Армении представляло свои возражения против регистрации грузинского названия «мацони», однако результатов не добилось, отметили в министерстве.

«Позже возражение было представлено также в Европейском союзе, но, к сожалению, Европейский союз также не учел его», - отметила Кристине Гамбарян.

У Минэкономики Армении пока нет расчетов относительно того, какой ущерб понесли армянские производители молочной продукции в результате данной проблемы, которая возникла в последние полгода. Сами производители также не захотели об этом говорить. Согласно действующим в Армении законам, чтобы зарегистрировать мацун как географическое указание, необходимо обращение самих производителей.

В министерстве пока не смогли назвать конкретные сроки, связанные с дальнейшими шагами по урегулированию законодательных изменений. «Изменения представлены в правительство, мы надеемся, что в ближайшее время правительство их одобрит, и они будут приняты Национальным собранием. Мы ожидаем принятия закона в ближайшие несколько месяцев. На регистрацию названия уйдет 3-4 месяца», - отметила Гамбарян.

Проблема, существующая еще с сентября 2021 года, получила большой резонанс в СМИ после того, как грузинская телекомпания «Имеди», подготовившая сюжет о «мацони» и «мацуне», использовала в материале фото бутылки с кисломолочным продуктом, на которой на армянском был размещен текст: «Карабах – это Азербайджан, и толма тоже азербайджанская».

После того, как пользователи соцсетей указали на содержание текста, телекомпания принесла извинения. Фотография была взята из поисковой системы Google, сотрудник «Имеди», не владеющий армянским языком, использовал ее в подготовке сюжета, объяснили в грузинском СМИ. «Эта часть сюжета будет удалена со всех социальных платформ холдинга», – говорится в заявлении телекомпании.

Под термином «географическое указание» подразумевается обозначение, фигурирующее на товарах, которые происходят из определенного географического региона и обладают свойствами или репутацией, обусловленными местом их происхождения. В Грузии, к примеру, в этот список входит сыр Сулугуни, в Армении – севанский ишхан (форель).