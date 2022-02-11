Оппозиция не будет участвовать в работе комиссии по расследованию обстоятельств 44-дневной войны

Оппозиционные парламентские фракции «Айастан» и «Честь имею» заявляют, что не будут участвовать в работе созданной властями следственной комиссии по расследованию обстоятельств 44-дневной войны, подчеркивая при этом, что очевидно, что следственная комиссия будет занята постановкой «невиновности» властей.

В совместном заявлении оппозиционные фракции отмечают, что в условиях парламентской модели управления создание следственных комиссий НС является одним из основных инструментариев оппозиционных сил, обосновывая это тем, что власти не могут объективно расследовать свои же действия.

«Доказательством невозможности этого является также выступление с единой позицией властей и выполняющих их прямые указания и являющихся частью исполнительной власти правоохранительных органов. Несмотря на эту простую истину, власть, публично заявившая, что «виновником номер один» и «ответственным номер один» за последствия катастрофической войны является именно она, сама же создает следственную комиссию. Постоянная комиссия НС по вопросам обороны и безопасности под ее председательством, в составе которой и будет действовать следственная комиссия, вообще лишена возможности быть каким-то образом объективной, в том числе имеются основания для невозможности участия в работе в случае с председателем комиссии», - говорится в заявлении.

В то же время оппозиционные фракции сообщают, что выявление виновных в результатах 44-дневной катастрофической войне остается одним из их главных приоритетов.

Вчера стало известно, что в Национальном собрании создана следственная комиссия по изучению обстоятельств 44-дневной войны в Нагорном Карабахе осенью 2020 года. Предложение исходило исключительно от провластных депутатов. Некоторое время после войны правительство воздерживалось от создания следственной комиссии, мотивируя это тем, что этот вопрос будет политизирован. В комиссии, состоящей из 11 членов, фракцию «Айастан» представляют три члена, а «Честь имею» - один член.