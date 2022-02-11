Армения – лидер в регионе согласно «Индексу демократии 2021»

При составлении отчета эксперты учитывают пять основных факторов: избирательные процессы и плюрализм, эффективность правительства, политическая активность, политическая культура и гражданские свободы.

Путем анализа соответствующих данных та или иная страна получает общую оценку, которая определяет ее место в списке.

Армения считается страной с гибридным правлением. Оценка ее избирательного процесса и плюрализма – 5,5, эффективности правительства – 5,71, политической активности - 6,11, политической культуры - 3,13 и гражданских свобод - 5.

Таким образом, Армения получила общий балл 5,49, с которым страна заняла 89-е место в «Индексе демократии 2021 года».

Следует отметить, что в то время, как многие авторитетные международные правозащитные центры в своих различных ежегодных отчетах о процессе демократии лидером в регионе признают Грузию, по данному индексу Армения находится в наилучшем положении в регионе.

Грузия же в данном отчете, так же, как и Армения, считаясь страной с гибридным правлением, тем не менее, занимает 91-е место с общим баллом 5,12.

Другой сосед Армении по региону, Турция, с оценкой 4,35 занимает 103-е место и так же считается страной с гибридным правлением.

Остальные три страны региона – Россия, Азербайджан и Иран – признаны авторитарными.

Россия занимает 124-е место (3,24 балла), Азербайджан – 141-е место (2,68 балла) и Иран – 154-е место (1,95 балла).

Список стран с полной демократией возглавляют Норвегия, Новая Зеландия, Финляндия, Швеция, Исландия, Ирландия, Австралия, Швейцария, Нидерланды и другие страны.

Примечательно, что согласно индексу The Economist Intelligence Unit, такие страны как Франция, Израиль, США, Чехия, Италия и десятки других стран с прочными демократическими устоями оцениваются как «несовершенные демократии».

Из стран бывшего Советского Союза авторитарными считаются Кыргызстан, Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан.

А замыкают список Северная Корея, Мьянма и Афганистан.