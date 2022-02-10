Азербайджан отказывался забирать тела своих жертв - Лариса Алавердян

Азербайджанская сторона во время первой Карабахской войны отказывалась забирать тела своих жертв, заявила руководитель общественной организации «Против правового произвола» Лариса Алавердян.

«Многие командиры со стороны Азербайджана преступным образом не забирали тела, даже после призыва прийти и забрать их», - отметила она.

Алавердян с 1990-х годов занимается вопросами пропавших без вести и пленных. В последние дни судьба пропавших без вести в первую войну вновь оказалась в повестке дня, после того как Азербайджан, вернув восемь армянских военнопленных, подчеркнул, что взамен ожидает информацию об азербайджанских военнослужащих и мирных жителях, погибших в ходе первой войны. Их, как предполагают в Азербайджане, захоронили в братских могилах.

«Мы не торгуемся судьбами людей», - вчера с парламентской трибуны заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, подчеркнув, что тела 108 азербайджанцев уже возвращены без предварительных условий. «Азербайджан постоянно говорит о том, что после первой Карабахской войны у них около четырех тысяч пропавших без вести. Но я хочу подчеркнуть, что с армянской стороны тоже есть пропавшие без вести, по официальным данным, у нас 777 пропавших без вести», - сказал Пашинян.

«Мы не позволим Армении молчать еще 30 лет о судьбе более 3700 азербайджанцев», - так отреагировала на заявление премьер-министра Армении пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева. Она подчеркнула, что выяснение судьбы азербайджанцев, пропавших без вести в годы первой войны, является одним из приоритетов Баку.

Лариса Алавердян вспоминает на примерах: в боях под Карин Таком погибло множество азербайджанцев, и никто не забрал их тела. «Сколько ни призывали из отряда самообороны прийти и забрать эти тела, они так и не пришли. Поэтому не нужно задавать эти вопросы в воздух. Еще живы многие полевые командиры и в Азербайджане, и в Армении», - сказала она.

Еще в 2003 году во время конференции, инициированной Международным комитетом Красного Креста, Алавердян как представитель Армении обратилась к Азербайджану с просьбой начать работу со списками пропавших без вести. Представитель этой страны, по словам Алавердян, попросил две недели времени и до сих пор так и не ответил.

По словам Алавердян, представленные азербайджанской стороной цифры неточны и преувеличены. «Они с 6,5 тысяч или даже большего числа постепенно спустились до 4 с чем-то тысяч и остановились». Сколько бы они ни корректировали списки, остается много неточностей», - отметила она.

«Еще в те годы мы просили их дать имена и фамилии, четкий список имен, однако азербайджанская сторона никогда не шла навстречу», - сказала Алавердян, добавив, что десятилетия назад они еще могли установить связь даже с родителями азербайджанских погибших или с общественными организациями, занимающимися этим вопросом, потом все это стало невозможным.

«Честно говоря, я никогда не доверял цифрам, опубликованным Азербайджаном», - сказал бывший глава рабочей группы по вопросам пленных, заложников и пропавших без вести Армен Каприелян.

Каприелян 12 лет возглавлял эту группу. По его словам, в отличие от Азербайджана, у армянской стороны c 1990-х годов есть список пропавших без вести - около 1000 человек из Армении и Нагорного Карабаха, с четкими именами и фамилиями, историями исчезновения.

«Точная, достоверная информация, полученная в разное время, а также полученные оперативные сведения касаются примерно 100 человек. Точнее, речь идет о 98 пропавших без вести», - сказал он.

Каприелян подчеркнул, что много информации было получено оперативным путем, даже через личные связи.

Конечно, он не может сообщить многих подробностей: «Эти люди живут и работают в домах частных лиц в качестве прислуги. Работают в соответствующих шахтах в качестве бесплатной рабочей силы. У нас даже была информация, что среди наших соотечественников были люди, которые… скажу так, были смотрящими в Турции».

Для выяснения судеб людей и их возвращения было необходимо двустороннее сотрудничество, но его не было, подчеркнул Каприелян. Одним из примеров стал вопрос останков 15 бойцов отрядов «Арабо», «Арцив» и «Зейтун». Каприелян сказал, что место их захоронения удалось выяснить, но Азербайджан проигнорировал все заявления армянской стороны, направленные также через международные организации.

«Они выкопали яму бульдозером, бросили в нее тела людей и закопали. Более того, до последнего времени на этом захоронении находился азербайджанский пост», - сказал Армен Каприелян.

Руководитель организации «Против правового произвола» Лариса Алавердян убеждена, что Азербайджан сейчас муссирует вопрос о пропавших без вести в 1990-е годы с целью спекуляций. «Много лет назад по инициативе международных организаций арцахская сторона передала останки шести пропавших без вести азербайджанцев, и Баку начал с международных площадок распространять легенды о пытках», - напомнила она.

«Начали распространять информацию о том, что армяне этих шестерых взяли в плен живыми и в плену убили. Я уже не говорю про другие легенды», - добавила она.

Эта опасность существует и сейчас, подчеркнула Алавердян, отметив, что у нее есть ряд вопросов к правительству и главе государства. Предшествовала ли передаче 108 тел профессиональная работа с привлечением международных организаций? У Алавердян есть опасения, что процесс решения этой гуманитарной проблемы, который проводится для изменения атмосферы между двумя странами, Азербайджан превратит в новый повод для пропаганды армяноненавистничества.