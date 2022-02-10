Власти Армении могут способствовать развитию региона, если не будет внутреннего и внешнего давления - Чавушоглу

В прямом эфире телеканала TRT Haber Мавлют Чавушоглу рассказал о процессе нормализации армяно-турецких отношений, подчеркнув, что Азербайджан не недоволен этим процессом, наоборот, поддерживает эти шаги Анкары.

«Мы не сделали и не сделаем ни шага, не посоветовавшись с Азербайджаном. Азербайджан также предпочитает, чтобы у нас был прямой контакт с Арменией без посредников, так как некоторые вопросы требуют прямого диалога. На Южном Кавказе этот вопрос закончился победой Азербайджана в Карабахе. Отныне уже нужны мир и сотрудничество», - сказал Чавушоглу.

«Реализуя важные проекты в регионе, мы должны работать для развития региона. Для этого необходимо, чтобы все страны применяли одинаковый подход. В этот процесс должны быть вовлечены все, никто не должен оставаться в стороне, в том числе и Армения. После победы в Карабахе она получила и урок, и возможность», - добавил он.

Глава МИД Турции сказал, что сразу после второй Карабахской войны Турция направила Армении позитивные месседжи, а затем лидеры двух стран обменялись позитивными месседжами с последующим взаимным назначением спецпредставителей.

«Спецпредставители встретились в Москве и теперь встретятся 24 февраля в Вене. Я хотел бы, чтобы после первой встречи они встретились в Турции и Армении, совершив взаимные визиты, но армянская сторона и на этот раз захотела так. Нет проблем, это не так важно», - отметил Чавушоглу.

Он вновь подчеркнул, что Азербайджан также хочет прочного мира с Арменией, поэтому необходимо, чтобы между сторонами был подписан мирный договор.

«От этого выиграют все. Реализация автомобильных и железнодорожных проектов, в том числе «Зангезурского коридора», сделает этот регион транзитным центром, от чего выиграют все. Что выиграла Армения от конфликта и оккупации? Она самоизолировалась, экономика оказалась в очень плохом положении. Теперь есть возможность, и ее нужно ценить», - сказал глава турецкого внешнеполитического ведомства.

Глава МИД Турции выразил уверенность, что власти Армении могут способствовать развитию региона, если не будет внутреннего и внешнего давления. В этом смысле Чавушоглу отметил важность позиции армянской диаспоры, в частности в США и Франции, которые, по его словам, в большинстве своем не поддерживают этот процесс. Он отметил, что обсуждал этот вопрос с госсекретарем США Энтони Блинкеном, чтобы американский чиновник призвал армянскую общину Америки поддержать процесс нормализации отношений.

«Конечно, мы не наивны и осознаем существующие трудности. Но мы должны предпринять смелые шаги. И эти шаги на всех этапах мы будем обсуждать с Азербайджаном», - добавил он.

Мевлют Чавушоглу также заявил, что вскоре по приглашению своего азербайджанского коллеги Джейхуна Байрамова посетит Баку.